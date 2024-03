Ο 63χρονος Lawrence Russell Jr. φαίνεται ότι αγαπούσε τα αεροπλάνα, αλλά περισσότερο αγαπούσε το αλκοόλ. Και δεν δίστασε να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα λίγο πριν μπει στο πιλοτήριο του Boeing 767 για να κάνει την υπερατλαντική πτήση Εδιμβούργο- Νέα Υόρκη.

Ευτυχώς για όλους στον έλεγχο των αποσκευών στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκαν στις χειραποσκευές του δύο μπουκάλια Jägermeister και μάλιστα το ένα εκ των δύο ήταν μισοάδειο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο πιλότος της Delta Airlines συνελήφθη και έκανε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν 49mg αλκοόλ σε 100ml αίματος. Το αυστηρό νόμιμο όριο για τις αερομεταφορές είναι μόλις 20mg αλκοόλ σε 100ml αίματος, άρα ο 63χρονος είχε υπερβεί το όριο σχεδόν 2,5 φορές.

Χθες Τρίτη 19/3 ο πιλότος καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχος. Η δικηγόρος του είπε στο δικαστήριο ότι ο μετανιωμένος πελάτης της ήταν αλκοολικός, είχε αναρρώσει, δεν είχε πιει αλκοόλ για 277 ημέρες και είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης.

«Έδειξε απερίσκεπτη αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός του. Ο πιλότος ενός εμπορικού αεροσκάφους κρατά στα χέρια του τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων. Θα έθετε όλους αυτούς σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτή η καταδίκη πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι εγκλήματα αυτού του είδους θα αντιμετωπίζονται με σθεναρό τρόπο» είπε η εισαγγελέας Lynne Barrie.

