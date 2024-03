Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση το πρωί του Σαββάτου 16/3.

Οι κάμερες των δημοσιογράφων την κατέγραψαν, καθώς πήγε για ψώνια στο αγαπημένο της παντοπωλείο, μαζί με το σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το συγκεκριμένο κατάστημα, ουσιαστικά είναι φάρμα που πουλάει φρέσκα προϊόντα από τα αγροκτήματα του κάστρου του Ουίνδσορ.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται υγιής και χαρούμενη κρατώντας μια τσάντα, την ώρα που το ζευγάρι βγαίνει από το κατάστημα και επιστρέφει στο αυτοκίνητό του.

Το ζευγάρι δεν συνοδεύονταν από τα τρία του παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σαρλότ και τον πρίγκιπα Λουί.

