Η ταινία «20 μέρες στη Μαριούπολη» κέρδισε το βραβείο Kαλύτερου Nτοκιμαντέρ στην 96η τελετή απονομής των Όσκαρ. Η ταινία που γυρίστηκε μέσα στην πολιορκημένη πόλη κατέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη φρίκη του πολέμου.

Ο σκηνοθέτης Mstyslav Chernov, δημοσιογράφος του Associated Press, ανέβηκε να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο και συγκίνησε με τον συγκλονιστικό λόγο του.

«Μακάρι να μπορούσα να το ανταλλάξω αυτό με το να μην επιτεθεί ποτέ η Ρωσία στην Ουκρανία, να μην εισβάλει ποτέ στις πόλεις μας, να μην σκοτώσει ποτέ δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς συναδέλφους μου. Μακάρι να μην είχα κάνει ποτέ αυτή την ταινία.

