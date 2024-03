«Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας – σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024