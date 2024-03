Ο Ρομάν Ιβανόφ, ένας Ρώσος δημοσιογράφος και μπλόγκερ, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης επτά ετών επειδή σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκρινε την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων του μέσου RusNews στο οποίο εργαζόταν.

Δικαστήριο της μικρής πόλης Καρολιόφ, που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, έκρινε τον ηλικίας 51 ετών Ιβάνοφ ένοχο «για διάδοση ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό, αναφέρει ανάρτηση του RusNews στο Telegram. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 ετών.

O δημοσιογράφος στο προσωπικό του κανάλι στο Telegram είχε γράψει σε μία ανάρτησή του για τις δολοφονίες αμάχων στην Μπούτσα, επικαλούμενος σχετική έκθεση του ΟΗΕ και άρθρα της εφημερίδας The New York Times, ενώ σε άλλη ανάρτηση είχε αναφερθεί στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στο δικαστήριο, όπως γράφει ο ιστοτοπος Mediazona, προσήλθαν περίπου 50 άτομα για να δηλώσουν την υποστήριξή τους προς τον Ιβανόφ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, οι υποστηρικτές του στους διαδρόμους του δικαστηρίου φώναξαν: «Ρομάν, είμαστε μαζί σου. Δεν είσαι μόνος», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού πρακτορείου AFP που βρισκόταν στο δικαστήριο.

