Ένοπλος μπήκε σε εργοστάσιο του αμερικανικού ομίλου Procter & Gamble (P&G) στη βιομηχανική ζώνη Γκεμπζέ στην επαρχία Κοτζάελι της Τουρκίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι κρατάει ομήρους 7 εργαζόμενους.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έχουν φτάσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας, Σεντάρ Γιαβούζ.

Σύμφωνα αστυνομική πηγή ο ένοπλος διαμαρτύρεται για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

