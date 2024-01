Η είδηση της σύλληψης δύο Ελλήνων ομογενών στη Νέα Υόρκη έχει αναστατώσει την ελληνική κοινότητα. Συγκεκριμένα, άνδρες του FBI και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι των δύο ανδρών στην Αστόρια όπου διέμεναν μαζί με την μητέρα τους.

Εκεί ανακάλυψαν μία κρύπτη η οποία είχε μέσα βαρύτατο οπλισμό. Αμέσως προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αδερφών ηλικίας 51 και 39 ετών. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.

An arsenal of homemade bombs and ghost guns was found in an Astoria apartment.

We cannot measure the number of lives that were saved, but we do know that these weapons will never hurt anyone.

Two brothers each face 25 years in prison. https://t.co/ClBp0gKmed pic.twitter.com/VAOGAt8xSN

— Queens DA Katz (@QueensDAKatz) January 29, 2024