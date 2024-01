Ακόμα μία αιματηρή επίθεση μεταξύ Ισραηλινών πρακτόρων και ανταρτών της Χαμάς σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 30/01, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πάνοπλοι άνδρες της Σιν Μπετ, της εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, μεταμφιεσμένοι ως Παλαιστίνιοι γιατροί, γυναίκες ακόμη και ασθενείς σε καροτσάκι, μπαίνουν σε νοσοκομείο της Τζενίν. Έχουν πληροφορίες πως εκεί κρύβονται εξτρεμιστές της Χαμάς που οργάνωναν επίθεση, παρόμοια με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο στρατός, η εσωτερική ασφάλεια και η αστυνομία του Ισραήλ ανέφεραν πως «εξουδετέρωσαν» από κοινού τρεις ένοπλους, τον Μοχάμαντ Τζαλάμνε, έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», καθώς και «άλλους δύο τρομοκράτες», τους Μπάσελ και Αϊμάν Γαζάουι.

«Η Χαμάς λέει πως ήταν μαχητές από τις ταξιαρχίες της Τζενίν, μια ομάδα ένοπλων παλαιστίνιων εξτρεμιστών της οργάνωσης», σύμφωνα με το CNN.

Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτού του τύπου την επιχείρηση σε νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε μέσω της πλατφόρμας X «στυγερούς» φόνους που συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemns the heinous #crime committed by the occupying forces in Ibn Sina #Hospital in Jenin city and considers it a crime against humanity.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة المركبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى ابن… pic.twitter.com/KJBFXyYJFD

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) January 30, 2024