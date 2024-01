Η Χαν Γιούνις, η μεγαλύτερη πόλη του νότιου τομέα της Λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίστηκε ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα περισσότερα πλήγματα του ισραηλινού πυροβολικού να στοχεύουν το νοσοκομείο Άμαλ. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε πως, μόνο από χθες το βράδυ (29/1) ως σήμερα το πρωί, καταμέτρησε τουλάχιστον 128 νεκρούς.

Οι εχθροπραξίες μαίνονται παρά την ελπίδα ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τόνισε χθες πως θέλει «πλήρη» κατάπαυση του πυρός, κάτι που χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά στον θύλακα από το ξέσπασμα του πολέμου, που κλείνει προσεχώς τέσσερις μήνες.

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου, τραβηγμένα κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης που οργανώθηκε από τον ισραηλινό στρατό, δείχνουν άρματα μάχης να κινούνται σε κατεστραμμένο τοπίο, ανάμεσα σε ισοπεδωμένα κτίρια, και υπόγεια σήραγγα που εντόπισαν στρατιωτικοί. Ο αξιωματικός που ανέλαβε να ηγηθεί της αποστολής θύμισε πως η ιδιαιτερότητα αυτού του πολέμου είναι πως οι μάχες δίνονται «στην επιφάνεια και υπογείως».

Three year old girl in Gaza. 🇵🇸

Trapped under rubble for over 24 hours.

Israeli jews & the Biden Administration did this pic.twitter.com/Rg5j2trISj

