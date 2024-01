Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν απόψε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης.

⚡️Update: 11 civilians injured in Russian missile strike on Kharkiv.

A 43-year-old woman was hospitalized and is in serious condition following a Russian attack late on Jan. 16, Governor Oleh Syniehubov said.

Some 10 injured people are in stable or moderate condition, he noted.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 16, 2024