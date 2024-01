Χορταστικό σκι, άψογο φαγητό, εγγυημένη χαλάρωση. Όλα αυτά σε 9 χιονοδρομικά κέντρα στην ευρύτερη γειτονιά μας. Πέρα, φυσικά, από το γνωστό και αγαπημένο Μπάνσκο στη Βουλγαρία. Αυτός είναι ο πυρήνας του σχετικού αφιερώματος του «Διακοπές» που αφορά σκιέρ και πίστες κάθε επιπέδου.

Συγκεκριμένα το Borovets στη Βουλγαρία, το παλιότερο χιονοδρομικό της χώρας, που βρίσκεται στο όρος Ρίλα σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, είναι ιδανικό για αρχάριους και μεσαίους σκιέρ. Στις 24 πίστες του έχουν γίνει πολλοί αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου αλπικού σκι. Το Borovets έχει ποικιλία στη διαμονή, από πολυτελή ξενοδοχεία έως σαλέ. Όσο για τις après ski φάσεις, αυτές περιλαμβάνουν γιορτές και πάρτι, ενώ για τους φυσιολάτρες οι λίμνες Ρίλα και η κορυφή Μολιοβίτσα δίνουν τον πράσινο τόνο.

Αντιθέτως το Jahorina στη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ιδανικό για μεσαίους χιονοδρόμους και νυχτερινό σκι. Μπορεί να ακούγεται out of the box επιλογή, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του αγγλικού «Post Office Travel Money Ski Resort Report», αναδείχθηκε το καλύτερο χιονοδρομικό για οικογένειες στη σχέση ποιότητας/ τιμής, αφήνοντας πίσω του τη Βουλγαρία. Στα προσόντα του συγκαταλέγονται η προσιτή διαμονή, με ξενοδοχεία ή σπίτια δίπλα από τις πίστες, το καλό φαγητό και το νυχτερινό σκι.

Για όσους εκτιμούν το γραφικό σκηνικό, ιδανική επιλογή είναι το Poiana Brașov στη Ρουμανία, ένα δημοφιλές χιονοδρομικό σε υψόμετρο 1.030 μέτρων στο όρος Ποσταβάρου. Είναι παράδεισος για τους μεσαίους σκιέρ. Όσο για τη διαμονή, τα ξενοδοχεία –που είναι αρκετά οικονομικά– όσο και τα σαλέ βρίσκονται πολύ κοντά στα lifts. Διάλειμμα από το σκι αποτελεί η επίσκεψη στο κοντινό κάστρο του Δράκουλα, το Μπραν, ή στην παλιά πόλη του Brașov με παραδοσιακά εστιατόρια και ιδιαίτερα καταστήματα.

Θέση στη λίστα έχει και η Σλοβενία με το Vogel. Mια χώρα με μεγάλη χιονοδρομική παράδοση, όπως επιβεβαιώνουν τα σλοβενικής καταγωγής σκι Elan και οι σπουδαίοι αθλητές της. Εκτός από χιονοδρομικό ταλέντο, η χώρα έχει και υπέροχη φύση, όπως στο Εθνικό Πάρκο Triglav, εκεί όπου βρίσκεται το Vogel. Ένα μικρό χιονοδρομικό, ιδανικό για 4-5 ημέρες, που καλύπτει 22 χιλιόμετρα με πίστες κατάλληλες για αρχάριους και μεσαίους σκιέρ, σε ένα καθηλωτικό τοπίο με θέα στη λίμνη Bohinj.

Αν, ωστόσο, επιμένετε να επισκεφθείτε πιο παραδοσιακές χώρες για σκι, όπως Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία, η λίστα του «Διακοπές» περιλαμβάνει και εκεί ψαγμένες επιλογές. Όπως π.χ. το διακριτικό Les Menuires σε υψόμετρο 1.850 μέτρων, που μπορεί να μην διαθέτει τη φήμη των γειτονικών του Val Thorens, Méribel και Courchevel, αλλά αποτελεί εξαιρετική επιλογή για οικογενειακές διακοπές σκι.

Εννοείται πως δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε για να κάνετε σκι. Για αυτό και στο ίδιο τεύχος του «Διακοπές» μπορείτε να βρείτε 3 προτάσεις για ταξίδια των 48 ωρών σε ελληνικές πόλεις που έχουν σε κοντινή απόσταση χιονοδρομικά. Συγκεκριμένα στην Έδεσσα των καταρρακτών με κόστος 339 ευρώ για βενζίνη, διόδια και διαμονή για 2 ημέρες, στην ιστορική Καβάλα με κόστος 205 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή και διαμονή για 2 ημέρες και στα πανέμορφα Ιωάννινα με κόστος 257 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή και διαμονή για 2 ημέρες

Το καλύτερο από όλα; Ότι μπορείτε να μελετήσετε ολόκληρη την λίστα του «Διακοπές», που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ενώ ταυτόχρονα εξετάζετε σε ποιο από τα 100 Ταξίδια Ζωής που παρουσιάζει θέλετε να ταξιδέψετε πρώτα.

Ένα 56 σελιδο αφιέρωμα που προσφέρει απλόχερα έμπνευση και περιλαμβάνει συγκλονιστικές εμπειρίες, εμβληματικά τοπόσημα, αρχαία μνημεία, μοναδικές διαδρομές, αρχιτεκτονικά θαύματα, εξωτικά νησιά και μνημεία της φύσης. Από φωτογραφικά σαφάρι στην αφρικανική σαβάνα, κρουαζιέρα στο Δούναβη και βόλτα με αερόστατο στην Καππαδοκία μέχρι road trip στα Χάιλαντς και που και πως να δείτε φάλαινες και πολικές αρκούδες στον Καναδά.

Εξίσου χρηστικός και λαχταριστός είναι και ο μεγάλος οδηγός στα αυθεντικά τσιπουράδικα του Βόλου που αξίζει να ανακαλύψεις, δια χειρός της ντόπιας Ελένης Ψυχούλη. Κομπλέ με χρηστικές συμβουλές τι πρέπει να γνωρίζεις και τι πρέπει να αποφύγεις.

Ένα πληθωρικό τεύχος που επίσης περιλαμβάνει αφιέρωμα στο φαινόμενο του solo traveler, επιλογές διαμονής και εστιατορίων από όλο τον κόσμο και ένα οδοιπορικό στην αναγεννημένη γειτονιά του Φραγκομαχαλά στη Θεσσαλονίκη.

To Διακοπές κυκλοφορεί την Κυριακή 14 Ιανουαρίου με το «ΒΗΜΑ».