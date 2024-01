Τα μεγαθήρια του box office «Barbie» και «Oppenheimer» ηγούνται των φετινών υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards), τα οποία θα διεξαχθούν στις 24 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθούν ζωντανά από το Netflix. Οι υποψηφιότητες, ωστόσο, ανακοινώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/01).

Oι δύο αυτές υπερπαραγωγές συγκέντρωσαν συνολικά από τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης που απονέμεται στο σύνολο του καστ. Στη μάχη για το κορυφαίο αυτό βραβείο ρίχνονται επίσης οι ταινίες «Killers of the Flower Moon», «American Fiction» και «The Color Purple».

Εκτός από αυτή την υποψηφιότητα, η ταινία «Barbie» έλαβε επιπλέον υποψηφιότητες καλύτερης ερμηνείας για την πρωταγωνίστρια Margot Robbie αλλά και τον Ryan Gosling, καθώς και για την ομάδα των κασκαντέρ της. Η ταινία του Christopher Nolan, που την περασμένη Κυριακή κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη δραματική ταινία της χρονιάς, έλαβε κι εκείνη ακόμα τρεις υποψηφιότητες καλύτερης ερμηνείας στα βραβεία του Σωματείου για τον πρωταγωνιστή Cillian Murphy και τους Robert Downey Jr. και Emily Blunt.

Στο τηλεοπτικό μέτωπο, η σειρά «Succession» έχει ένα προβάδισμα, καθώς είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες για την τέταρτη και τελευταία της σεζόν. Ακολουθούν οι σειρές «Ted Lasso», «The Bear» και «The Last of Us» με τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία.

Με συνολικά 20 υποψηφιότητες, η Warner Bros. Discovery συγκέντρωσε φέτος τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μέσων ή τεχνολογίας για τις ταινίες και τις σειρές της, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής: «The Last of Us», «Succession», «The Color Purple» και «Barbie». Ακολουθεί το Netflix με 12 υποψηφιότητες και η Apple με 11.

Με τα βραβεία θα τιμηθούν ερμηνείες σε ταινίες και σειρές που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ταραχώδεις χρονιές στην ιστορία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ, τα μέλη του οποίου έκαναν απεργία για 118 ημέρες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τα συμβόλαια με τα στούντιο. Νέα συμφωνία επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο, με τους ηθοποιούς να λαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς. Η συμφωνία ενίσχυσε επίσης τα ποσοστά που λαμβάνουν οι ηθοποιοί, όταν τα έργα τους προβάλλονται σε υπηρεσίες streaming και διασφαλίστηκε η προστασία των δικαιωμάτων τους από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Βραβεία SAG: Το πλέον έγκυρο βαρόμετρο των Οσκαρ

Τα Βραβεία SAG αποτελούν ένα από τα πλέον έγκυρα βαρόμετρα για το τι μέλλει γενέσθαι και στα Οσκαρ. Σπάνια οι ηθοποιοί κερδίζουν το Όσκαρ χωρίς πρώτα να έχουν λάβει έστω μία υποψηφιότητα από το ίδιο τους το Σωματείο. Πέρυσι, για παράδειγμα, ολόκληρη η τετράδα των νικητών της SAG (Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis) σάρωσε και στα Όσκαρ, ενώ το κορυφαίο βραβείο της SAG, που πήγε στο «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once), ήταν προάγγελος επίσης του βραβείου καλύτερης ταινίας των Όσκαρ.

Ωστόσο, υπάρχει πάντα κάποιο περιθώριο σε κάθε κατηγορία να κερδίσει ένας ηθοποιός που έχει μείνει εκτός υποψηφιοτήτων στα βραβεία SAG να λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, όπως κατάφεραν πέρυσι οι Paul Mescal (Aftersun), Michelle Williams (The Fabelmans) και Andrea Riseborough (To Leslie). Και δεδομένου ότι το κορυφαίο βραβείο της Ενωσης των Ηθοποιών ευνοεί ταινίες με μεγάλο καστ, ταινίες όπως το «Περασμένες Ζωές» (Past Lives) και το «Τα Παιδιά του Χειμώνα» (The Holdovers) δεν θα πρέπει να υπολογίζονται.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφίων:

Κινηματογράφος

Εξαίρετη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία

American Fiction

Barbie

The Color Purple

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Poor Things

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Sterling K. Brown, American Fiction

Willem Dafoe, Poor Things

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Penélope Cruz, Ferrari

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Κασκαντέρ σε ταινία

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Matthew Macfadyen, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Jennifer Aniston, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Brett Goldstein, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Ebon Moss Bachrach, The Bear

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Uzo Aduba, Painkiller

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Bel Powley, A Small Light

Ali Wong, Beef

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Matt Bomer, Fellow Travelers

Jon Hamm, Fargo

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun, Beef

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian