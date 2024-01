Ολοκληρώθηκε η 81η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια το βράδυ της Κυριακής (07/01). Κι αν θέλαμε να δώσουμε έναν γενικό τίτλο αυτός θα ήταν «Χρυσές Σφαίρες χωρίς απρόοπτα».

Μεγάλος νικητής της βραδιάς το “Oppenheimer“, το οποίο απέσπασε πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου βραβείου, αυτού της Καλύτερης Ταινίας/Δράμα. Αναγνωρίστηκαν οι σπουδαίες ερμηνείες του Cillian Murphy και του Robert Downey Jr. αποσπώντας τα πολυπόθητα αγαλματίδια, ενώ ο Christopher Nolan κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Παρών και ο Γιώργος Λάνθιμος που με το »Poor Things» απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας/Κωμωδία ή μιούζικαλ. Είδαμε την πρωταγωνίστριά του, Emma Stone, να τιμάται ως Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός σε κωμωδία για τον ρόλο της «Μπέλα Μπάξτερ» αλλά και τη Lily Gladstone να κερδίζει την αντίστοιχη δραματική κατηγορία για τους Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού, σημειώνοντας μια νίκη ιστορική. Ανάμεσα στις δύο θα κριθεί και το Όσκαρ, όπως όλα δείχνουν.

Την ίδια στιγμή ο συμπρωταγωνιστής της, Mark Ruffalo, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του. Κίνηση αλά La La Land να θυμηθεί τα παλιά και η Emma.

Η Gillian Anderson, η λατρεία σεξολόγος του »Sex Education», έκανε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με μια λευκή τουαλέτα Gabriella Hearst. Δεν τελειώσαμε. Το φόρεμα της Anderson ήταν διακοσμημένο με κεντήματα σε σχήμα αιδοίου.

Όπως είπε, επέλεξε το συγκεκριμένο φόρεμα για πολλούς λόγους. «Μου ταιριάζει», ανέφερε ενώ σε μια άλλη δήλωση ισχυρίστηκε ότι το φόρεμα ήταν καλυμμένο με παιώνιες.

she’s so real and look how happy she was for emma stone even tho she lost pic.twitter.com/RK7G0mpej5

«Αν δεν κερδίσω, θα φύγω». Η Jennifer Lawrence κοιτά την κάμερα τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος για τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου και στέλνει το μήνυμά της σε στιλ «ή εγώ ή αυτή». Το όνομα της Emma Stone ακούγεται και τότε η Jennifer Lawrence σηκώνεται όρθια για να τη χειροκροτήσει. Ένα αστείο κάναμε.

Ο Cillian Murphy χάθηκε στην αγκαλιά της γυναίκας του, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Yvonne McGuinness του έδωσε ένα τρυφερό φιλί κι εκείνος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα του. «Πρώτη ερώτηση; Έχω κραγιόν στη μύτη;» Γέλια ακούστηκαν και συνέχισε: «Θα το αφήσω». Υπέροχος; Υπέροχος.

«Θύμα» των κρύων αστείων του Jo Koy, παρουσιαστή των βραβείων, και η Taylor Swift, η οποία ήταν υποψήφια για την ταινία της περιοδείας της ‘’Eras Tour’’. Η Τραγουδίστρια εμφανίστηκε χωρίς τον σύντροφό της και παίκτη του NFL, Travis Kelce.

Την είδε τη μοναξιά ο Jo Koy και είπε να σπάσε τον πάγο. «Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις Χρυσές Σφαίρες και το NFL; Στις Χρυσές Σφαίρες, έχουμε λιγότερα πλάνα της κάμερας με την Taylor Swift».

Κάμερα στην Taylor Swift κι ένα υπογλώσσιο. Αν γέλασε; Ούτε κατά διάνοια. Δάγκωσε τα χείλη της, ήπιε μια γουλιά από το ποτό και τον αγνόησε. Του χρόνου θα την ψάχνουμε.

Πριν φύγουμε από το »Poor Things» δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τα λόγια της Emma Stone με τη Χρυσή Σφαίρα ανα χείρας. «William, Mark, Ramy, κάνατε την κάθε μέρα (στα γυρίσματα) διασκεδαστική, όπως και το υπόλοιπο καστ.

Ω Θεέ μου, μου απομένουν μόνο 18 δευτερόλεπτα. Η ομάδα φανταστική, με τον σεναριογράφο είναι η 13η φορά που συνεργαζόμαστε. Μου αρέσει να κάνω αυτούς τους διαλόγους και μου αρέσει να σε τρομοκρατώ με την άθλια προφορά μου. Γιώργο, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω που δεν το έχω ήδη πει, αλλά θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τη γνωριμία μας, για πάντα.

Το να παίξω την Μπέλα ήταν φανταστικό, νομίζω ότι (το Poor Things) είναι ρομαντική κομεντί, αλλά με την έννοια ότι η Μπέλα ερωτεύεται την ίδια τη ζωή περισσότερο από έναν άνθρωπο, αποδέχεται τα καλά και τα κακά που είναι ίσης σημασίας και με έκαναν να δω τη ζωή διαφορετικά. Ότι όλα μετράνε και όλα είναι σημαντικά κι εκείνη έμεινε μαζί μου, οπότε αυτό το βραβείο είναι πολύ σημαντικό για ‘μένα. Ευχαριστώ πολύ».

Ήταν μια από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές εικόνες της δεκαετίας του ‘90. Πρόκειται για ένα κούρεμα που επέλεξαν πάνω από 11 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως εκείνη τη δεκαετία. Η Jennifer Aniston αναβιώνει το εμβληματικό κούρεμα της Rachel στα Φιλαράκια, αν και σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε δηλώσει ότι το σιχαινόταν.

Αναμένεται φρενίτιδα με τη νέα εκδοχή του ‘’Rachel haircut’’.

Οι ενδυματολογικές επιλογές του Jason Sudeikis δίχασαν το κοινό. Ο λόγος για τα ροζ αθλητικά παπούτσια που επέλεξε αντί ενός πιο επίσημου παπουτσιού, ως είθισται. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία που ο Sudeikis θα ακολουθήσει τους δικούς του ενδυματολογικούς κανόνες.

Τον Φεβρουάριο του 2021 κατά τη διαδικτυακή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, ο ηθοποιός αναδείχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός για το ‘’Ted Lasso’’ και «παρέλαβε» το βραβείο του φορώντας ένα πολύχρωμο φούτερ.

Nicolas Cage said he is celebrating his 60th birthday at the Golden Globes, marking “the second most epic birthday” of his life. pic.twitter.com/4nu3N0JDYe

— The Associated Press (@AP) January 8, 2024