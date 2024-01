Τι κι αν, σε αντίθεση με την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, η Καλιφόρνια είχε λιακάδα; Τι κι αν η σαμπάνια έρεε άφθονη και το κλίμα ήταν εορταστικό; Τι κι αν ήταν τα γενέθλια του ο Nickolas Cage; Τι κι αν συγκεντρώθηκε σύσσωμο το Χόλιγουντ – μέχρι και η Taylor Swift ήρθε τελικά! – να υποδεχθεί την νέα σεζόν των μεγάλων βραβείων που εγκαινιάζουν κάθε χρόνο οι Χρυσές Σφαίρες; Εντός του εμβληματικού Beverly Hilton η ατμόσφαιρα ήταν κάπως.

Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και η αλήθεια είναι πως η έναρξη της 81ης τελετής ήταν άβολη, με τον οικοδεσπότη της βραδιάς Jo Koy να επιδίδεται μάταια σε μια προσπάθεια να κερδίσει το κοινό του, κάνοντας αστεία (;) για τις ταινίες μεγάλης διάρκειας, το Ozempic, το μέγεθος του πέους του πρωταγωνιστή του «Saltburn» Barry Keoghan, την Taylor Swift και το NFL αλλά και τις δύο ταινίες που ήταν πρώτες σε υποψηφιότητες.

Ο ίδιος προσπάθησε εκ των υστέρων να δικαιολογήσει την επίδοσή του λέγοντας πως είχε μόνο δέκα μέρες να προετοιμαστεί, τη στιγμή που οι προκάτοχοί του είχαν μήνες, αλλά η μπάλα είχε πια χαθεί και κάπως έτσι δεν τον πολυείδαμε την υπόλοιπη βραδιά. Και δεν μας έλειψε.

Την παγωμένη αίθουσα ήρθε να ζεστάνει η απονομή του πρώτου βραβείου της βραδιάς από την Angela Bassett και τον Jared Leto. Ανάμεσα σε μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, η Αμερικανίδα ηθοποιός Da’Vine Joy Randolph κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλο για την ερμηνεία της στην ταινία του Alexander Payne «Τα Παιδιά του Χειμώνα».

Η ίδια ανέβηκε στη σκηνή με εμφανή τη βαθιά της συγκίνηση και ευχαρίστησε τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο τον χαρακτήρα που υποδύθηκε. Με αυτή τη διάκριση, η εξαιρετική αυτή ηθοποιός που ξεκίνησε από το Broadway αλλά τα τελευταία χρόνια διανύει και μια πολλά υποσχόμενη πορεία συμμετέχοντας σε ιδιαίτερα αξιόλογες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές θα έχει την ευκαιρία να γίνει κι ευρύτερα γνωστή σε ένα κοινό που ενδεχομένως μέχρι τώρα δεν την γνώριζε.

Η βραδιά φάνηκε να αποκτά έναν κάποιο ρυθμό για πρώτη φορά όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Robert Downey Jr. με την σαρκαστική γοητεία που τον χαρακτηρίζει. Όμως, δυστυχώς, με το που κατέβηκε από τη σκηνή και πήρε τη θέση του πίσω στο τραπέζι του, η ανία κι η παγωμάρα επέστρεψαν. Γενικότερα, η βραδιά κυριεύτηκε από βιαστικές ομιλίες που διαδέχονταν αμήχανες αλλαγές. Ακόμα και οι καλύτερες στιγμές, όπως ο λόγος της Ayo Edebiri από το «The Bear», ήρθαν και έφυγαν γρήγορα.

