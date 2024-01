Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι εμπλέκονται στην πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, κοντά στον τάφο του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί, στην πόλη Κερμάν του Ιράν ο οποίος σκοτώθηκε πριν τέσσερα χρόνια από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna αρχικά έκανε λόγο για 103 νεκρούς από την επίθεση, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν 211 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο ο υπουργός Υγείας του Ιράν Μπαχράμ Εϊνολαχί αναθεώρησε σε 95 τον αριθμό των νεκρών, εξηγώντας ότι κάποια ονόματα «καταγράφηκαν δύο φορές», ενώ λίγο αργότερα ο αριθμός αναθεωρήθηκε ακόμη πιο κάτω στους 84 νεκρούς.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 84 άνθρωπο σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ιράν, ο Τζαφάρ Μιαντφάρ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν «248 τραυματίες, εκ των οποίων 195 εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Δυο εκρήξεις συγκλόνισαν χθες την Κερμάν, στο νότιο Ιράν, σε μικρή απόσταση από τον τάφο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του. Ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε πριν τέσσερα χρόνια από πλήγμα αμερικανικού drone στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το μεγάλο πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο εκεί αποτελείτο από αξιωματούχους του καθεστώτος και πολίτες.

Πολιτικός σύμβουλος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την επίθεση. «Η ευθύνη για αυτό το έγκλημα βαραίνει το αμερικανικό και το σιωνιστικό καθεστώς και η τρομοκρατία δεν είναι παρά εργαλείο», έγραψε ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί στο X.

Washington says USA and Israel had no role in terrorist attack in Kerman, Iran. Really? A fox smells its own lair first. Make no mistake. The responsibility for this crime lies with the US and Zionist regimes and terrorism is just a tool.

