Ισραηλινό drone έπληξε προάστιο της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Ο λόγος για το νότιο προάστιο Νταχίγιε, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Στόχος φαίνεται ότι ήταν γραφείο της Χαμάς. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα εκ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ο Σάλαχ αλ Αρούρι, δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας.

Breaking: A major explosion right now in Beirut Lebanon, reports that it was a targeted hit on someone senior pic.twitter.com/0ezddEvdEX

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) January 2, 2024