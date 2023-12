Μπορεί στο μυαλό πολλών η τηλεοπτική χρονιά να ταυτίζεται σε εύρος χρόνου με τη σχολική όμως η πρώτη τέμνεται πια σε δύο κομμάτια. Από τη διαίρεση αυτή προκύπτουν το πρώτο και δεύτερο μισό της σεζόν, με τα κανάλια να επιλέγουν στρατηγικά να επενδύουν και στα δύο είτε ως ένα είδος γενικότερης ενίσχυσης, είτε ως μια κίνηση επαναπροσδιορισμού του προγραμματισμού τους.

Νέες σειρές, έρχονται. Νέα (παλιά) ριάλιτι έρχονται. Μουσικά σόου, (μάλλον) έρχονται. Όλα όσα θα δούμε το 2024 στις οθόνες μας είναι εδώ με δύο σειρές (μία ολόφρεσκια και μία συνέχεια) να ξεχωρίζουν έχοντας ήδη δημιουργήσει τεράστια αναμονή. Θέλει κι ερώτημα; »Famagusta» και ‘’Maestro’’.

Famagusta και Maestro έρχονται στο MEGA

Το «Famagusta» έρχεται στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2024. Παντρεύει με μαεστρία το χθες με το σήμερα και μας ταξιδεύει στις σπαρακτικές εικόνες του βομβαρδισμού της Αμμοχώστου το καλοκαίρι του 1974. «Ποτέ τον Ιούλιο χαρά. Από τότε χάος. Σκοτάδι παντού. Να είσαι 16 και να ‘χεις τα πάντα και να ‘ρθει ο φονιάς να σου πάρει τα πάντα. Κι από τότε εσύ, πουθενά. Εμείς, πουθενά». Συγκλονιστική Δέσποινα Μπεμπεδέλη ως άλλη Χαρίτα Μάντολες.

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του Mega »Famagusta» ήταν καθηλωτικό. Η δραματουργική απεικόνιση της τουρκικής εισβολής εναλλάσσεται με τους ήρωες του »Famagusta» σήμερα, 50 χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία και τη μνήμη που είναι αδύνατο να σβήσει. Η τριάδα των επιτυχιών – Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου – εμπνέεται από τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου και αποτίει φόρο τιμής.

Μέσα σε 24 επεισόδια ένα πλήθος λαμπερών και καταξιωμένων ηθοποιών αναλαμβάνει να δώσει πνοή στην ιστορία ενός ξεριζωμού, αλλά και της ελπίδας πως όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, μία μητέρα θα καταφέρει να σμίξει ξανά με τον χαμένο της γιο.

Γιάννης Μπέζος, Κοραλία Καράντη, Χρήστος Λούλης, Αντρέας Γεωργίου, Αιμιλία Υψηλάντη, στον ρόλο του Παππού ο Γιώργος Ζένιος. Νεοκλής Νεοκλέους, Βασιλική Τρουφάκου, Στέφανος Μιχαήλ, Αστέρω Κυπριανού, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Βαγγέλης Κακουριώτης, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Αντωνίου, Γρηγόρης Γεωργίου, Λουκία Μουσουλιώτη, Τζώρτζια Κουβαράκη, Ανδρέας Χρυσάνθου. Στον ρόλο του Αρχιεπισκόπου Μακάριου, ο Γρηγόρης Βαλτινός. Στον ρόλο της Χαρίτας Μάντολες στο πρώτο επεισόδιο, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη.

Η εμβληματική ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη, σε ένα κομμάτι που ακολουθεί τη φόρμα δημοτικού τραγουδιού, χτίζει δωρικά το ψηφιδωτό της ιστορίας: Μία πατρίδα κομμένη στα δύο, σαν μάνα που το παιδί της αγνοείται στον πόλεμο, στοιχειωμένη από το πένθος και την ακατάσχετη νοσταλγία, αναζητά την επανένωση με το άλλο της μισό.

Λίγη υπομονή ακόμα για τον δεύτερο κύκλο του Maestro, ο οποίος αναμένεται την άνοιξη του 2024. Τα γυρίσματα σε Αθήνα και Παξούς συνεχίζονται και ένα είναι σίγουρο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θα κάνει τα μαγικά του και κάθε επεισόδιο στο νέο κύκλο θα μοιάζει με ταινία μικρού μήκους. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ελένη», είχε κάνει μια μικρή αποκάλυψη.

«Θα μπουν νέα πρόσωπα στη σειρά, αλλά όχι πολλά. Στα πρώτα επεισόδια ένα είναι το νέο πρόσωπο, το οποίο θα μείνει σε όλο τον δεύτερο κύκλο και είναι ο άνθρωπος που έρχεται προκειμένου να εξιχνιάσει το έγκλημα που όλοι είδαμε.

View this post on Instagram A post shared by Maestro In Blue (@maestroinblue.tvseries)

View this post on Instagram A post shared by Maestro In Blue (@maestroinblue.tvseries)



Κάθε επεισόδιο έχει έναν αφηγητή. Αυτή τη φορά έχω επιλέξει μια διαφορετική αφήγηση. Σεναριακά καθένας που μιλάει ουσιαστικά μιλάει για την ιστορία του άλλου ήρωα. Οπότε, κάθε ήρωας δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι πλέον οι ήρωες έχουν ενωθεί. Υπάρχει ένα έγκλημα που έχει γίνει και τα πρώτα τέσσερα επεισόδια είναι όλες οι συνέπειες αυτού του πράγματος».

Αυτό το κομβικό πρόσωπο θα είναι ο Κώστας Μπερικόπουλος ο οποίος θα ενσαρκώσει τον σκληρό αστυνόμο στο τμήμα των Παξών και θα προσπαθήσει να βρει τι έχει συμβεί με την εξαφάνιση και την ανακάλυψη του πτώματος του Χαράλαμπου. Πολλές παράλληλες ιστορίες που αναμένεται να ξεδιπλωθούν, όπως μοναδικά ξέρει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Λίγη ακόμα υπομονή, θα επαναλάβω.

Ο ANT1 φέρνει Dragon’s Den και Έρωτα Φυγά

Ο ΑΝΤ1 επιλέγει να ρίξει στη μάχη τον δεύτερο κύκλο του ‘’Dragon’s Den’’ το οποίο και κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου με καστ ανανεωμένο, αφού προστίθεται ο Demetrios Mallios αλλά και ο Tάσος Οικονόμου, ενώ κουνάει μαντήλι ο Πολ Ευμορφίδης. Ο Σάκης Τανιμανίδης παραμένει σταθερά στην παρουσίαση.

Πολλά έχουν ακουστεί για τη μεγάλη επιστροφή του ‘’Your Face Sounds Familiar’’. Απανωτά τα ραντεβού για τα πρόσωπα που θα καθίσουν στις θέσεις της κριτικής επιτροπής αλλά και για όσα θα συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι.

Τίποτα σίγουρο, παρά μόνο το «κλειδωμένο» όνομα της παρουσιάστριας που δεν θα είναι άλλη από την Μπέτυ Μαγγίρα η οποία μαζί με την υπογραφή για τη μεταγραφή από το Open στον ANT1 στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου, έδωσε τα χέρια και για το φιλανθρωπικό σόου.

Ούτε ημερομηνία ξέρουμε αν και είναι πολύ πιθανό ότι θα το δούμε σε αυτό το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς που διανύουμε. Είναι κι αυτή η πίεση από την πολυδάπανη -μα επιτυχημένη- «Μάγισσα» που έχει μπει στην εξίσωση.

Ως προς τη μυθοπλασία, στον ΑΝΤ1 φαίνεται να βρίσκει «καταφύγιο» και ο «Έρωτας Φυγάς» που απομακρύνθηκε (κομψά μιλώντας) από το Open. Για να είμαστε ακριβείς η συμφωνία βρίσκεται σε στάδιο τελικό, αλλά όχι οριστικό. Αν τελικά συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά που στην ελληνική τηλεόραση θα δούμε μια σειρά να μετακομίζει από κανάλι σε κανάλι και να πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε (το 72ο επεισόδιο στην προκειμένη).

Η ΕΡΤ επιμένει στη μυθοπλασία

H ΕΡΤ συνεχίζει την παράδοση (πια) «τιμή και δόξα στη μυθοπλασία». Μπορεί να ματαιώθηκε ο αρχικός σχεδιασμός για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ.Καραγάτση, όμως στους τηλεοπτικούς μας δέκτες θα δούμε τη μίνι σειρά «Έρημη Χώρα».

Πρόκειται για μια σειρά 8 επεισοδίων τα οποία έχουν ανέβει ήδη στο ERTFLIX όμως από τη νέα χρονιά εντάσσονται στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης και θα προβληθούν στην ΕΡΤ1. H «Έρημη χώρα» είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό γουέστερν σε σενάριο-σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κέντρο, Δανάη Σκιάδη, Γιώργο Καραμίχο, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νίκο Αρβανίτη, Γιώργο Γιαννόπουλο, Δημήτρη Αριανούτσο, Άννα Μαρία Μαρινάκη.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν αναμένεται και μια ακόμα σειρά στην ΕΡΤ. Κωμωδία αυτή τη φορά. Τίτλος της «Γονείς σε απόγνωση» με 60 ημίωρα επεισόδια που αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Μαρτίου.

ΣΚΑΪ, όπως λέμε Survivor

Στον ΣΚΑΪ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το Survivor έρχεται να σώσει την παρτίδα της prime time ζώνης. Θα είναι στον «αέρα» τέσσερις φορές την εβδομάδα (από Κυριακή έως Τετάρτη) και ο σταθμός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στις αμμουδιές του Άγιου Δομίνικου αφού το »I’m a celebrity get me out of here» αλλά και οι «Πανθέοι» δεν έφεραν πίσω όσα αναμενόταν. Οι «Πανθέοι» θα προβάλλονται από τη νέα σεζόν κάθε Πέμπτη με διπλό επεισόδιο κι έτσι η σειρά θα ολοκληρώσει τον κύκλο της με τον αρχικό αριθμό επεισοδίων.

Το My Style Rocks μπορεί ακόμα να μην έχει τελειώσει όμως το τρέιλερ «δηλώστε συμμετοχή στον νέο κύκλο παίζει ήδη. Όπως τα ξέρεις εδώ ως προς το φορμάτ με μόνη αλλαγή την αντικατάσταση της Σοφίας Χατζηπαντελή στην κριτική επιτροπή.

Ραμόνα Βλαντή, Λάκης Γαβαλάς, Έβελυν Καζαντζόγλου, Γιώργος Καράβας είναι κάποια από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πολύ έντονα, με τη Ραμόνα Βλαντή να έχει ένα προβάδισμα μιας και έχει βρεθεί ως guest αρκετές φορές και το κοινό έδειξε να επικροτεί.

Ένας Σκαραβαίος στον ALPHA

H Ευτυχία Γιαννάκη στο σενάριο και ο Σταύρος Στάγκος στη σκηνοθεσία για τον «Σκαραβαίο», τη νέα σειρά του Alpha που θα ξεκινήσει να προβάλλεται τις πρώτες εβδομάδες του 2024. Πρωταγωνιστής ο Γιάννης Τσορτέκης.

Πρόκειται για αυτοτελή επεισόδια, με διαφορετικούς ηθοποιούς κάθε φορά, στα οποία ο ντετέκτιβ Γιάννης Τσορτέκης θα καλείται να δώσει λύση στις υποθέσεις που θα προκύπτουν. Μέσω της σπονδυλωτής αφήγησης ο τηλεθεατής θα ανακαλύπτει κομμάτια της ζωής του εκκεντρικού κεντρικού ήρωα ο οποίος μετακινείται με έναν σκαραβαίο.

View this post on Instagram A post shared by douros christos (@douroschris)

Μετά και την ολοκλήρωση του «Γιατρού», «Ο Σκαραβαίος» θα παίζεται, κατά πάσα πιθανότητα, μετά τον «Σασμό» κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ο «Γιατρός» ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, όπως και ήταν αρχικά προγραμματισμένο, όμως η τηλεθέαση ήταν τέτοια που «πέρασε και ακούμπησε». Η σειρά θα επιστρέψει με δεύτερο κύκλο τη νέα τηλεοπτική σεζόν, δηλαδή μέσα Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Και τελειώνουμε με

το »Just The Τwo Of Us» που ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν, αν και πρόθεση του Νίκου Κοκλώνη είναι να συμβεί. Κάποια ραντεβού για πιθανά μουσικά «παντρέματα» επί σκηνής έχουν ήδη γίνει.

Μαγειρικές με IQ 160 στο STAR

Το STAR βαδίζει στην πεπατημένη με μια νέα προσθήκη στη μυθοπλασία. Έχουμε την επιστροφή του »MasterChef’‘, του »First Dates» με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί αλλά και του »IQ 160» με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή. Μέσα στον Ιανουάριο (συγκεκριμένα στις 15) θα δούμε τον διαγωνισμό μαγειρικής και τα άλλα δύο έρχονται πολύ κοντά σε αυτή την ημερομηνία.

Το 2024 θα δούμε και τη νέα σειρά του σταθμού με τις υπογραφές του Μάριου Ιορδάνου και της Σοφίας Καζαντζιάν, «Μαύροι Πίνακες». Πρόκειται για μια σειρά μυστηρίου 10 επεισοδίων. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Κάτια Γκουλιώνη, τη Λένα Παπαληγούρα, τον Αντίνοο Αλμπάνη και τον Δημήτρη Κίτσο.