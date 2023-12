Χριστούγεννα χωρίς »Last Christmas» και »All I Want for Christmas Is You» δεν γίνονται. Τα τραγούδια αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εορταστική περίοδο που διανύουμε, ακόμα κι αν το δημιούργημα του George Michael γράφτηκε για μια ανεκπλήρωτη αγάπη και καμία σχέση δεν έχει με το χαρούμενο πνεύμα.

Wham! και Mariah Carey τραγούδησαν τους χριστουγεννιάτικους ύμνους, οι οποίοι διαθέτουν παρασκήνιο και άγνωστες πληροφορίες «ζωής».

Last Christmas – Wham!

Κυκλοφόρησε από την Epic Records τον Δεκέμβριο του 1984, σε διπλό A-side με το «Everything She Wants». Ο ύμνος των Χριστουγέννων μας άρχισε να ηχογραφείται το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Οι μόνοι άνθρωποι στο στούντιο ήταν ο μηχανικός Κρις Πόρτερ και δύο βοηθοί που δεν είχαν κάποιο ρόλο επί της ουσίας.

Σύμφωνα με τον Πόρτερ, στιχουργικά «έχεις την ευτυχία του ρυθμικού κομματιού, αλλά ενάντια σε αυτό έχεις τη θλίψη της ανεκπλήρωτης αγάπης». Ο George Michael ταύτισε την καριέρα του με το »Last Christmas» κι έγινε το τραγούδι που έμελλε να τον ακολουθεί για πάντα.

O George Michael το έγραψε στο παιδικό του δωμάτιο

Το »Last Christmas» γράφτηκε στο παιδικό δωμάτιο του George Michael από τον ίδιο μια Κυριακή του 1984. Σύμφωνα με τον Andrew Ridgeley, έτερο μέλος των Wham!, βρίσκονταν στο σπίτι των γονιών του Michael για φαγητό.

Κάθονταν στους καναπέδες του σαλονιού και παρακολουθούσαν στην τηλεόραση έναν αγώνα ποδοσφαίρου όταν ο Michael του ανακοίνωσε πως είχε μια ιδέα. «Το έγραψα σε ένα από εκείνα τα μικρά φορητά στούντιο. Είπα στον Andrew: «Το έκανα». Θα έχουμε ένα νο.1 για τα Χριστούγεννα φέτος και μόλις το έγραψα», αποκάλυψε ο Michael στο ντοκιμαντέρ »Wham!» του Netflix.

Ο Ridgeley θυμάται από εκείνη την ημέρα: «Και εκεί που βλέπαμε τηλεόραση, άκουσε έναν ρυθμό, ξαφνικά ανέβηκε στο παλιό παιδικό του δωμάτιο και κάθισε εκεί για μια ώρα. Εκεί κρατούσε και ένα μικρό πιάνο όπου έγραψε τα πρώτα του τραγούδια όταν ήταν μικρός και φύλαγε όλες του τις ηχογραφήσεις.

Και ξαφνικά άρχισε να παίζει στο παλιό του keyboard τη μελωδία που του ήρθε ξαφνικά και αυτές ήταν οι πρώτες νότες από το Last Christmas».

Μια πρωτιά που άργησε 36 χρόνια

Το τραγούδι έφτασε το Νο 1 στη Δανία, στη Σλοβενία και στη Σουηδία και το Νο 2 σε επτά χώρες, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία,τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως χρειάστηκαν 36 (και κάτι) χρόνια για να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

Την Πρωτοχρονιά του 2021 συνέβη αφού μεταδόθηκε 9,2 εκατομμύρια φορές την τελευταία εβδομάδα του 2020 και πούλησε 1.555 λήψεις, με αποτέλεσμα συνολικά 40.149 συνδυασμένες πωλήσεις.

Οι θαυμαστές του »Last Christmas» είχαν αρχικά κάνει εκστρατεία για να φτάσει το τραγούδι στο νο1 για τα Χριστούγεννα του 2017, και το επιχείρησαν πάλι ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, αλλά έφτασε στο νούμερο δύο.

Όπως εξομολογούνται και τα δύο μέλη του συγκροτήματος στο ντοκιμαντέρ, ήταν πεπεισμένοι ότι με το »Last Christmas» είχαν δημιουργήσει ένα χριστουγεννιάτικο νο1 single, αλλά δεν ήταν γραφτό να το δει ο George Michael να πραγματοποιείται.

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Το »All I Want for Christmas Is You» είναι η μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία της Mariah Carey, με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 16 εκατομμυρίων αντιτύπων. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το 11ο σε πωλήσεις single όλων των εποχών.

Για την ιστορία, η Mariah Carey έγινε η πρώτη γυναίκα που είχε ποτέ τρία τραγούδια στο νούμερο ένα για διψήφιο αριθμό εβδομάδων. Είναι επίσης ο τρίτος καλλιτέχνης που το έχει καταφέρει ποτέ, με τους Boyz II Men και τον Drake να είναι οι άλλοι δύο.

Η εταιρία Columbia Records κυκλοφόρησε το κομμάτι την 1η Νοεμβρίου του 1994, ως το πρώτο σινγκλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της και το πρώτο της εορταστικό άλμπουμ, »Merry Christmas» (1994).

Χρειάστηκαν μόνο 15 λεπτά για να γραφτεί

Κι όμως απίστευτο αλλά αληθινό. Η Mariah Carey συνυπογράφει το τραγούδι με τον τραγουδοποιό Walter Afanasieff. Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι για το »All I Want for Christmas Is You» χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά.

Μάλιστα, η ταχύτητα με την οποία γράφτηκε αποτελεί και το βασικό συστατικό της επιτυχίας του, σύμφωνα με τον Afanasieff. «Σίγουρα δεν είναι η Λίμνη των Κύκνων, αλλά γι’ αυτό είναι τόσο δημοφιλές. Επειδή είναι τόσο απλό και εύγευστο».

Μπάντα; Ποια μπάντα;

Μπορεί να ακους τη μουσική και να ξεσηκώνεσαι ενώ φαντάζεσαι ένα κατάμεστο στούντιο με μουσικούς εν δράση. Ο μύθος καταρρίπτεται. Ο Afanasieff τα οργάνωσε όλα στον υπολογιστή του. Οι μόνοι που πραγματικά που συμμετείχαν ήταν η Mariah και οι τραγουδιστές της στα φωνητικά.