Μετά από εβδομάδες σεισμικής δραστηριότητας εξερράγη το ηφαίστειο στη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία, με τη να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας η έκρηξη έγινε στις 22:00 (τοπική ώρα) και αφού προηγήθηκε σεισμός. Η έκρηξη εντοπίστηκε κοντά στο Hagafell, περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Grindavik.

Η ακτοφυλακή της Ισλανδίας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook που δείχνει ένα από τα ελικόπτερά της στο σημείο, να αιωρείται πάνω από μια γραμμή λάβας που αναβλύζει από τη ρωγμή στο έδαφος. Ο αέρας καλύπτεται από καπνό και φωτίζεται με λαμπερές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη η κυβέρνηση της Ισλανδίας ανέφερε ότι το άνοιγμα της ρωγμής έχει μήκος σχεδόν 4 χιλιόμετρα και αυτή είναι η τέταρτη έκρηξη στην περιοχή από το 2021 και η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής.

Τον περασμένο μήνα δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Γκρίνταβικ και τους κοντινούς οικισμούς με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV.

Η έκρηξη δεν έθεσε σε κίνδυνο κανέναν καθώς η περιοχή έχει αποκλειστεί και ο κόσμος καλείται να μην πλησιάζει, σύμφωνα με την ισλανδική κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν έχουν επηρεαστεί οι πτήσεις από και προς την Ισλανδία και οι διεθνείς διάδρομοι πτήσεων παραμένουν ανοιχτοί.

Τις πρώτες δύο ώρες της έκρηξης, εκατοντάδες κυβικά μέτρα λάβας απελευθερώνονταν ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όμως η ένταση της έκρηξης και το επίπεδο της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή είχαν μειωθεί μέχρι τις αρχές της Τρίτης, με τη λάβα να εξαπλώνεται πλευρικά από τις δύο πλευρές των ρωγμών αναφέρει το CNN.

Οι εκατοντάδες σεισμοί τον περασμένο μήνα προκάλεσαν εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας δήλωσε ότι σχηματίζεται σήραγγα μάγματος που θα μπορούσε να φτάσει στο Γκρίνταβικ.

«Είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με γεγονότα που εμείς οι Ισλανδοί δεν έχουμε ξαναζήσει, τουλάχιστον μετά την έκρηξη στο Vestmannaeyjar», δήλωσε η υπηρεσία, αναφερόμενη σε μια έκρηξη του 1973 που ξεκίνησε χωρίς προειδοποίηση και κατέστρεψε 400 σπίτια.

Crazy eruption in Iceland!😞hopefully everyone is safe…Chef Vicky and our Chefs teams filmed this…@WCKitchen as we were there before is ready to help if there is a need….People were

Already evacuated many weeks ago from Grindavik @PresidentISL Iceland did good preparing for… pic.twitter.com/1m0QqTv5hr

— José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) December 19, 2023