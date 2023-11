Ενισχύονται οι φόβοι για την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall στη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία, με τη χώρα να έχει ήδη κηρύξει από το Σάββατο την πόλη Γκρίνταβικ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Indepedent κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν 880 σεισμοί κάτω από 3 Ρίχτερ σε σύγκριση με τους προηγούμενους 1.485 σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα μέσα σε 48 ώρες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας δήλωσε ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος έκρηξης του ηφαιστείου, λόγω του μεγέθους της υπόγειας διείσδυσης μάγματος και του ρυθμού με τον οποίο κινείται. Ήδη 3.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο Γκρίνταβικ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Εάν γίνει η έκρηξη του Fagradalsfjall θα μπορούσε να είναι χειρότερη από την έκρηξη του Vestmannaeyjar πριν από 50 χρόνια που κατέστρεψε την πόλη, δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV ο ηφαιστειολόγος Armann Höskuldsson.

Η Ragga Agustdottir, που ζει κοντά στο Γκρίνταβικ στην Ισλανδία προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η «πόλη να καταστραφεί. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι τώρα είναι ότι θα συμβεί στην πόλη Γκρίνταβικ ή λίγο βορειότερα από αυτήν. Δεν υπάρχει καλή επιλογή εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Iceland: volcano eruption fear after seismic swarm hits country.

Video moment of an earthquake.

1,485 earthquakes have hit the country in the last 48 hours. pic.twitter.com/iTtn73HNpv — Project TABS (@ProjectTabs) November 13, 2023

«Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ μια έκρηξη, ώρες ή λίγες ημέρες. Η πιθανότητα έχει αυξηθεί σημαντικά» δήλωσε επίσης στο RUV ο Thorvaldur Thordarson, καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.