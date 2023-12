Μελίνα Τραυλού στην COP28: Δεν υπάρχει πράσινη μετάβαση χωρίς τη ναυτιλία Η κα. Τραυλού μίλησε την Κυριακή σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) στην COP 28 στο Ντουμπάι με θέμα «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World».