Η Capital Link διοργάνωσε το “13o Ετήσιο Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”, την Τρίτη 3, Οκτωβρίου, 2023 στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας ευρύ κοινό από την Ελληνική και τη διεθνή ναυτιλία.

Kαι στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι παράγοντες και υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλίας οι οποίοι συζήτησαν τα πιο καίρια ζητήματα που αφορούν την ναυτιλία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Χορηγός Πρωινού: Castor Maritime

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, President – Onassis Foundation

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας όλους τους χορηγούς και παρευρισκόμενους, για τη συμμετοχή τους, ανέφερε ότι: “Το σημερινό Συνέδριο παρουσιάζει μια εξαιρετική ατζέντα, εστιασμένη πρωταρχικά στη βιωσιμότητα και στα κριτήρια ESG . Ευχαριστώντας όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς, Οργανισμούς και Χορηγούς Επικοινωνίας για τη συμμετοχή και τη στήριξη τους, ο κ. Μπορνόζης τόνισε ότι το συνέδριο

δίνει μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση των πιο σημαντικών θεμάτων που αφορούν τόσο τη ναυτιλία της Ελλάδος όσο και την παγκόσμια ναυτιλία, καθώς και για διερεύνηση των Βέλτιστων Πρακτικών του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συμμετέχουν ομιλητές υψηλότατου επιπέδου, από τον χώρο των ναυλωτών, των πλοιοκτητών και των νομοθετών. Είναι τιμή μας που ξεκινάμε με τον κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος πρωτοπορεί όσον αφορά στην υιοθέτηση των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών και είναι επίσης χορηγός του συνεδρίου.”

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

O κ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, President – Onassis Foundation ; Member of the Board – Global Maritime Forum, τόνισε: “Είναι τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δικαίως το σημερινό φόρουμ εστιάζει στη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Όλοι μας συμφωνούμε ότι η ναυτιλία πρέπει να κάνει όσα της αναλογούν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές. Η ναυτιλία παραμένει ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς φορτίων ανά την υφήλιο, και θα είναι εκείνη που θα μεταφέρει τα καύσιμα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει η υπόλοιπη οικονομία.

Η Κριστίν Λαγκάρντ είπε πρόσφατα πως στη διαδικασία της μετάβασης, πρέπει να αποφύγουμε την αναβλητικότητα, να κατανοήσουμε τις προκλήσεις, και να κατανείμουμε ισόποσα τα βάρη. Δεν μπορούμε να μειώσουμε το κόστος αναβάλλοντας τους μεταβατικούς μας στόχους. Από την άλλη, η εμπροσθοβαρής επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες θα έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και θα αυξήσει την τιμή των αγαθών. Άλλωστε, τίποτε στη ζωή δεν είναι δωρεάν.

Προσθέτω σε αυτά ότι οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να πείσουν τους μετόχους τους για την πιθανή αποδοτικότητα τέτοιων επενδύσεων. Οφείλουμε να δώσουμε τα σωστά κίνητρα, υπό καθεστώς συγκεκριμένων κανονισμών. Η μετάβαση σε νέα καύσιμα θα είναι φυσικά δύσκολη, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται.

Για τη ναυτιλία, οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν. Κανένα από τα διάφορα λόμπι δεν προσφέρει σήμερα μια ρεαλιστική λύση. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει δεσμευτεί για ανθρακική ουδετερότητα ως το 2050, αλλά δεν έχουμε προκαταλάβει ποια θα είναι τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται τότε. Καλώ τους Έλληνες εφοπλιστές να ενωθούν, μιας και κανένας μας δεν θα ανακαλύψει τον τροχό μόνος του.”

THE IMPORTANCE OF TRANSPARENT EMISSIONS REPORTING – BENEFITS TO SHIPOWNERS

Οι πλοιοκτήτες πρέπει να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές ρύπων σε διάφορους ενδιαφερόμενους του κλάδου, όπως τους τραπεζίτες, ασφαλιστές, ναυλωτές και ρυθμιστικές αρχές. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις διαφορές μεταξύ των συστημάτων αναφοράς εκπομπών, στην ανάγκη τυποποίησης και στα οφέλη που μπορεί να αποφέρει αυτή η διαδικασία για τη ναυτιλία.

Συντονιστής: κ. Dimitris Anassis FCIArb, Partner – Hill Dickinson

Ομιλητές:

κ. Stamatis Fradelos, Vice President, Regulatory Affairs – ABS

κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

κα. Charis Plakantonakis, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp.

– Star Bulk Carriers Corp. κ. Angelos Vatikalos, Director of Strategic Business Development and Planning – Signal Maritime

O κ. Dimitris Anassis FCIArb, Partner – Hill Dickinson, τόνισε: “Έχω το προνόμιο να έχω στο πλευρό μου διακεκριμένους ομιλητές που περιλαμβάνουν πλοιοκτήτες, χρηματοδότες και παρόχους τεχνολογίας, για να συζητήσουμε σχετικά με το ζήτημα της διαφάνειας αναφορικά με τις εκπομπές. Γνωρίζουμε ότι οι πλοιοκτήτες έχουν ευθύνες απέναντι σε μια σειρά ενδιαφερόμενων μερών, όπως επενδυτές, ναυλωτές και νομοθέτες. Ταυτόχρονα, έχουν επιβληθεί νέα μέτρα όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων για τις βλαβερές εκπομπές, με τα οποία ο εφοπλιστικός κλάδος πρέπει να συμμορφωθεί.”

O κ. Stamatis Fradelos, Vice President, Regulatory Affairs – ABS, τόνισε: “Η διαφάνεια περνά από την καταμέτρηση και την αναφορά αποτελεσμάτων, αλλά και από τη διάθεση των δεδομένων σε άλλα μέρη. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα με λεπτομέρεια για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Το υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας δημιουργεί με τη σειρά του ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο, κομμάτι στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Φυσικά, από τη μια πλευρά, είναι σημαντικό οι διαδικασίες να είναι απλές και να μπορούν να εξακριβωθούν, αντί να είναι περίπλοκες δημιουργώντας ανισότητες εις βάρος των μικρότερων εταιρειών. Ωστόσο, από την άλλη, συνειδητοποιούμε πλέον ότι κάποια από τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούμε τιμωρούν κάποια πλοία περισσότερο απ’ όλα. Απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όποιον θέλει να ασκήσει εποικοδομητική κριτική.”

O κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi, τόνισε: “Ο ρυθμιστικός έλεγχος κάθε χαρτοφυλακίου είναι αυστηρότερος από ποτέ, και οι χρηματοδότες λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχει πλέον μια κοινή συνισταμένη, χάρη στις αρχές του Ποσειδώνα, τόσο ως προς την πορεία που ακολουθείται όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού των εκπομπών. Για εμάς, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια έχουν τεράστια σημασία. Ακολουθούμε με τη σειρά μας διαφανείς πρακτικές όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που ανήκουν στους ιδιοκτήτες. Σε αυτό το ταξίδι, είμαστε μαζί.

Βλέπουμε σταδιακά ναυλωτές δεξαμενόπλοιων να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω ώστε το φορτίο τους να ταξιδέψει σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας. Είναι σημαντικό, καθώς θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.”

Η κα. Charis Plakantonakis, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp., τόνισε: “Ήδη από το 2019, καταγράφουμε την κατανάλωση μας σε καύσιμα, όπως προβλέπεται σήμερα από τον δείκτη έντασης άνθρακα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο επιχειρησιακοί, όσο και τεχνικοί δείκτες. Συμμετέχουμε ακόμη εθελοντικά σε πρωτοβουλίες άλλων φορέων, όπως είναι οι αρχές του Ποσειδώνα. Από κει και πέρα, κάθε εταιρεία μπορεί αν θέλει να μη περιοριστεί στη στείρα συμμόρφωση – το πρόγραμμα δημοσιοποίησης εκπομπών στο οποίο συμμετέχουμε από το 2021 μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την απόδοσή μας και να ανιχνεύσουμε πεδία που χρίζουν βελτίωσης.

Η ακριβής καταγραφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για την απανθρακοποίηση. Τη θεωρούμε μάλιστα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όχι αναγκαίο κακό, και έχει ωθήσει την εταιρεία μας να βελτιώνεται συνεχώς. Η διαφάνεια εμπνέει εμπιστοσύνη, και τελικά αφοσίωση.”

O κ. Angelos Vatikalos, Director of Strategic Business Development and Planning – Signal Maritime, τόνισε: “Η διαφάνεια αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε σχεδιασμού περιορισμού των εκπομπών. Από την οπτική γωνία μιας τεχνολογικής εταιρείας, η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Θεωρώ πως η σύγκριση μιας εταιρείας με τους καλύτερους ανταγωνιστές της είναι θετικό στοιχείο. Στον κλάδο των αερομεταφορών, κάτι τέτοιο έχει συμβεί εδώ και χρόνια, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Όλα τα στοιχεία είναι εδώ, όλες οι πληροφορίες διαθέσιμες, άρα κάθε όμιλος μπορεί να αναλύσει, τα εξαγάγει αξία, να αποκτήσει διορατικότητα.”

ALTERNATIVE FUELS – PRESENTATION

Dr. M. Abdul Rahim, Corporate Officer, Managing Director for Europe and Africa – ClassNK

O Dr. M. Abdul Rahim, Corporate Officer, Managing Director for Europe and Africa – ClassNK, τόνισε: “Το 2023, οι κανονισμοί EEXI και CII βρίσκονται πλέον σε ισχύ. Ακόμη, η στρατηγική μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

από πλευράς IMO έχει επανεξεταστεί. Το 2040 δεν απέχει παρά μόνο δεκαεπτά χρόνια, και θα είναι κρίσιμο. Διάφορες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, καθώς και η ΕΕ έχουν προτείνει μέτρα και προσεγγίσεις. Βασικός στόχος των οικονομικών μέτρων είναι η μείωση της απόστασης ανάμεσα στις τιμές των συμβατικών και των εναλλακτικών καυσίμων. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί ένα πακέτο μέτρων, που να περιλαμβάνει τεχνικές και οικονομικές πτυχές. Σήμερα, τα εναλλακτικά καύσιμα εκπροσωπούνται μόλις στο 1%, αλλά φτάνουν στο 23% στις νέες παραγγελίες, κατά κύριο λόγο με LNG, LPG, και μεθανόλη – καθένα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η δέσμευση άνθρακα είναι εφικτή, αλλά μην περιμένετε να κατακτήσει την αγορά από τη μια μέρα στην άλλη.

Για να φτάσει η ναυτιλία στο net-zero έως το 2050, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά.”

THE FLEET RENEWAL LANDSCAPE – SHIPS & FUELS OF TODAY & TOMORROW

Την ώρα που οι αρμόδιοι Φορείς εξετάζουν ακόμα ποιο είναι το καλύτερο πράσινο καύσιμο, οι πλοιοκτήτες καλούνται να συνεχίσουν την ανανέωση του στόλου προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις της αγοράς. Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές ανανέωσης του στόλου που εφαρμόζονται από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, οι εκπρόσωποι των οποίων θα μοιραστούν τις γνώσεις τους ως προς τη στρατηγική και την προσέγγισή τους αυτή.

Συντονιστής: κα. Elina Papageorgiou, Vice President, Greece – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

κ. Stelios Troulis, Director, Green Ship, Energy Transition & Sustainability – Angelicoussis Group

κ. Aristides J. Pittas – Chairman & CEO – EuroDry (EDRY) & Euroseas (ESEA)

κ. Thomas Lister, CCO & Head of ESG – Global Ship Lease (GSL)

Global Ship Lease (GSL) κ. Constantinos Capetanakis , Bunker Director – Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)

Η κα. Elina Papageorgiou, Vice President, Greece – Lloyd’s Register, τόνισε: “Είναι χαρά μου να συντονίζω μια ενότητα του συνεδρίου με αφορά ένα μεγάλο θέμα με πολλές διαφορετικές πτυχές. Την τελευταία δεκαετία, η ναυτιλία έχει κάνει άλματα στο ταξίδι της προς την απανθρακοποίηση. Τα σύγχρονα πλοία γίνονται πιο αποδοτικά, όμως τα αποτελέσματά μας θα είναι καλύτερα αν επιτευχθεί μια ευθυγράμμιση ανάμεσα στις εταιρείες και τους κυβερνητικούς φορείς. Η διαδικασία πιθανώς θα διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο. Με τόση αβεβαιότητα και υποχρεωτικά κριτήρια είναι δύσκολο να διασφαλίσει κάποιος την επένδυσή του. Το πάνελ θα μας παρουσιάσει τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.”

Ο κ. Stelios Troulis, Director, Green Ship, Energy Transition & Sustainability – Angelicoussis Group, τόνισε: “Οι μεταβάσεις πρέπει εξ ορισμού να είναι σταδιακές και όχι ξαφνικές, άλλωστε μια μεγάλη αύξηση του κόστους της ναυτιλίας δεν θα ήταν καλή είδηση για κανέναν. Τα μέτρα που θα ισχύσουν το 2027 θα δώσουν κίνητρα και θα δείξουν το μονοπάτι στο οποίο θα βαδίσει η βιομηχανία μας. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως θα χρειαστούμε ένα παγκόσμιο σύστημα. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος των απανταχού νομοθετών.

Όλες μας οι πρόσφατες παραγγελίες αφορούν συστήματα δυνατότητας υποστήριξης δύο καυσίμων. Παραμένουμε αγνωστικιστές ως προς το καύσιμο που θα επικρατήσει, αρκεί να είναι ασφαλές για τα πλοία και τους ναυτικούς μας.”

Ο κ. Aristides J. Pittas – Chairman & CEO – EuroDry (EDRY) & Euroseas (ESEA), τόνισε: “Είναι προφανές ότι δεν γίνονται πολλές παραγγελίες στον χώρο των ξηρών φορτίων. Ο κόσμος δεν ξέρει ακόμη τι είδους πλοίο πρέπει να χτίσει. Ιστορικά, όταν παραγγέλναμε ένα σκάφος, είχαμε κατά νου μια διάρκεια ζωής 20 ετών. Σήμερα, λόγω των αβεβαιοτήτων, αυτό το διάστημα φαντάζει πολύ μακρινό. Πολλά πράγματα πρόκειται να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια, επομένως η αβεβαιότητα δικαιολογείται. Είναι ένα στοίχημα που η πλειοψηφία δυσκολεύεται να βάλει.”

Ο κ. Thomas Lister, CCO & Head of ESG – Global Ship Lease (GSL), τόνισε: “Η Global Ship Lease διαθέτει στόλο δεξαμενόπλοιων. Οι απαντήσεις και οι κίνδυνοι που προκύπτουν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση του καθενός στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, εν αναμονή των νέων καυσίμων. Μόνον άπαξ και αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα για τα καύσιμα του μέλλοντος θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ανάλογες επενδύσεις. Προς το παρόν, η καλύτερη προσέγγιση είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας των πλοίων που ήδη διαθέτουμε. Το κάνουμε κινούμενοι σε τέσσερις άξονες: ενεργειακή αναπροσαρμογή, αποδοτική χρήση δεδομένων, χρήση βιοκαυσίμων, και δέσμευση άνθρακα εν πλω.”

Ο κ. Constantinos Capetanakis, Bunker Director – Star Bulk Carriers Corp. (SBLK), τόνισε: “Αντιμετωπίζουμε ακόμη ένα ευρύ πλέγμα αβεβαιοτήτων στον παγκόσμιο χάρτη, είτε αφορούν την επιβολή των κανονισμών, είτε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Πιστεύω πως από την πλευρά μας ως ιδιοκτήτες, έχουμε κάνει όλα όσα μπορούμε και με το παραπάνω, στο ασταθές αυτό περιβάλλον που κάνει τους πλοιοκτήτες διστακτικούς, ειδικά στα ξηρά φορτία χύδην όπου το ρίσκο είναι μεγάλο.

Τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα, φτηνά, και με δυνατότητα μεταφοράς. Κι όμως, καμία από αυτές τις παραμέτρους δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. Χρειαζόμαστε κίνητρα για την απανθρακοποίηση και περιμένουμε τα μέτρα στην αγορά και το πώς θα διαμορφώσουν το μέλλον της οικονομίας μας.”

GRIN MARIN: Global First Announcement of a Marine Biofuel Requires no Engine Modification and Burns like VLSFO

κ. John Agiomirgiannakis, CEO – Tailors Group

O κ. John Agiomirgiannakis, τόνισε: “Η Tailors Group είναι μια σύγχρονη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά των πράσινων καυσίμων στην ανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 2007 και σήμερα χαίρει της εμπιστοσύνης πολυεθνικών εταιρειών και διεθνών εταίρων. Το GRIN MARIN είναι ένα βιολογικό καύσιμο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Tailors Group, σε ανταπόκριση στην άμεση ανάγκη για τη μείωση εκπομπών CO2 σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μπορεί να συνδυαστεί με ορυκτά καύσιμα κάθε είδους, και αποτελεί έναν τρόπο συμμόρφωσης με τα μέτρα του IMO για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Κοστίζει λιγότερο από το βιολογικό ντίζελ και είναι βιοδιασπώμενο. Σε σύγκριση με άλλα καύσιμα, σε θέματα διανομής, αποθήκευσης και διαθεσιμότητας πρώτων υλών, το GRIN MARIN έχει προβάδισμα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2024.”

SAFE SHIPS IN CLEAN SEAS

Το ανθρώπινο στοιχείο, η περιβαλλοντική συνείδηση και η ασφάλεια ως ακρογωνιαίοι λίθοι της Αειφορίας και της Ποιοτικής Ναυτιλίας

κα. Semiramis Paliou, CEO – Diana Shipping (DSX); Chairperson – HELMEPA; Chairperson – INTERMEPA

Η κα. Semiramis Paliou, τόνισε: “Η ναυτιλία ψάχνει τρόπο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει 800 χιλιάδες ναυτικούς: αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών. Ως Πρόεδρος της HELMEPA, είμαι αφοσιωμένη στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αλλά και της υιοθέτησης αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας στη ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι ο παλμός του παγκόσμιου εμπορίου, μιας και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του 90% των αγαθών

παγκοσμίως. Είμαστε οι αρτηρίες και οι φλέβες της παγκοσμιοποίησης, συνδέοντας έθνη, αγορές και λαούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προσελκύσουμε ταλαντούχους νέους. Οι ναυτικοί εργάζονται συχνά σε απαιτητικές συνθήκες και απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η διασφάλιση της ευημερίας τους, σωματικής αλλά και ψυχικής, είναι ευθύνη μας και κρίσιμος παράγοντας για τη βιομηχανία. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες που θα εμπνεύσουν τη νέα γενιά, αγκαλιάζοντας τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, που με τη σειρά τους ενισχύουν την καινοτομία και την ανθεκτικότητα.

Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα της βιομηχανίας μας. Το ίδιο ισχύει για την προστασία των ωκεανών και του περιβάλλοντος. Η ένταξη νέων καυσίμων και τεχνολογιών ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η δε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα εξελίσσεται σε αναγκαιότητα εφόσον θέλουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τα κριτήρια ESG στην προμετωπίδα των προσπαθειών μας.

Αν θέλετε να κρατήσετε ένα πράγμα από αυτή την παρουσίαση, ας είναι το εξής: η απανθρακοποίησης της ναυτιλίας έως το 2050 απαιτεί συλλογική δράση, λόγω του εύρους του εγχειρήματος. Η διασφάλιση της ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές αποτελεί τον βασικό στόχο. Ας γίνουν τα ασφαλή πλοία του μέλλοντος η κληρονομιά μας για το αύριο.”

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Χρήστος Στυλιανίδης

Εισαγωγικά Σχόλια: O κ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, President – Onassis Foundation ; Member of the Board – Global Maritime Forum, προλόγισε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη και τόνισε: “Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε στο κοινό τις περγαμηνές σας: Είστε ακαδημαϊκός και φυσικά πολιτικός, με προϋπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν έλθετε στην Ελλάδα. Ήταν σοφή η επιλογή του Πρωθυπουργού να σας προσεγγίσει. Από το 2021 έως το 2023 τελέσατε Υπουργός πολιτικής

προστασίας, και τώρα έχετε αναλάβει Υπουργός εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Γνωρίζω το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή, επομένως θα έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε.”

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, στην ομιλία του τόνισε: “Τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκαν από απανωτές κρίσεις, όπως ο Covid, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και η ενεργειακή κρίση, που όλες τους κατέδειξαν το πόσο σημαντικός και ευαίσθητος είναι ο κλάδος των μεταφορών.

Η ιστορία αλλά και η σύγχρονη οικονομία της Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα. Η ναυτιλία αποτελεί ζωτικό κλάδο της οικονομίας και αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ. Είμαστε το έθνος με τα περισσότερα πλοία, με

στόλο που ξεπερνά τα 5500 σκάφη και αντιστοιχεί στο 70% του στόλου της ΕΕ. Τούτο καθιστά τον ελληνικό στόλο απαραίτητο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη μεταφορά αγαθών ανά τον κόσμο.

Σε μια εποχή αυξανόμενης ανησυχίας για την ενέργεια, η ναυτιλία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη διασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Θεωρώ πως πρέπει να επιμείνουμε σε τέσσερις άξονες: την απανθρακοποίηση, την καλύτερη διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, και τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η μετάβαση της ναυτιλίας σε μια εποχή χωρίς άνθρακα παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση. Η Ελλάδα καλωσόρισε τη φετινή συμφωνία σε επίπεδο IMO για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Υποστηρίζουμε ρεαλιστικά και πραγματιστικά μέτρα για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας, ενώ παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στο πλαίσιο ναυσιπλοΐας όπως έχει οριστεί από την UNCLOS και τον IMO.

Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει ναυτιλία χωρίς καταρτισμένο προσωπικό. Οι ναυτικοί μας αποτελούν πηγή γνώσης και πρέπει να προστατευτούν, ενώ η ναυτιλία οφείλει να παραμείνει εκκολαπτήριο επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους μας.

Τέλος, σχετικά με την ουκρανική κρίση, η Ελλάδα ανέκαθεν στήριξε τις κυρώσεις εκείνες που πλήττουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Επιθυμούμε να εφαρμόσουμε πλήρως τα μέτρα αυτά, χωρίς όμως να υπονομεύσουμε τη βιομηχανία μας.”

__________________________________________________________________________________________________

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ & ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ

“2023 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Βραβευόμενος:

κ. Rasmus Bach Nielsen

Global Head of Fuel Decarbonization

Trafigura Group

Εισαγωγικά Σχόλια: Ο κ. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Product Partners (CPLP), τόνισε: “Όπως φάνηκε πρόσφατα από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, ωθώντας μας να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Παρότι η ναυτιλία αντιστοιχεί σε λιγότερο από 3% των παγκόσμιων επιβλαβών εκπομπών, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Στην Capital, βαδίζουμε προς την ανθρακική ουδετερότητα. Έχουμε επιλέξει το LNG ως κατάλληλο μεταβατικό καύσιμο, κάνοντας τα πρώτα βήματα υιοθέτησης εναλλακτικών καυσίμων. Πήραμε μια μεγάλη κατασκευαστική πρωτοβουλία παραγγέλνοντας 63 πλοία, μια επένδυση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι μια παραγγελία που αναδεικνύει τον ρόλο της ναυτιλίας στην απανθρακοποίηση, επηρεάζοντας και άλλους κλάδους της οικονομίας, με όραμα έναν πιο πράσινο και ασφαλή πλανήτη.

Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε έναν πρωτοπόρο: Μια δυνατή φωνή της ναυτιλίας, έναν άνθρωπο πάνω απ’ όλα αποτελεσματικό. Γνώρισα τον Rasmus για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη πριν 15 χρόνια, και ο ενθουσιασμός του για τη ναυτιλία παραμένει αμείωτος. Στηρίζει σθεναρά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, και τον συγχαίρω για τη σταδιοδρομία του και το σημερινό βραβείο.”

O κ. Rasmus Bach Nielsen, Global Head of Fuel Decarbonization, Trafigura Group, τόνισε: “Με δέος και τιμή στέκομαι εδώ, σε μια χώρα με τέτοια μακρά παράδοση στη ναυτιλία. Από το 2019 ξεκίνησα να συνομιλώ με διδακτορικούς καθηγητές για τα καύσιμα του μέλλοντος. Η δυσκολία έγκειται στο ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να αφήσει πίσω της τον άνθρακα αν δεν το πράξει από κοινού όλος ο κλάδος. Στην αρχή, βρέθηκα αντιμέτωπος με σκεπτικισμό και κριτική. Έκτοτε όμως, είδα αλλαγές στη νοοτροπία, ακόμη και εντός του IMO, και με το πέρασμα του χρόνου ο κόσμος ξεκίνησε να πιστεύει πως η απανθρακοποίηση είναι εφικτή. Ερευνάμε την πράσινη αμμωνία και εξακολουθούμε να είμαστε εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στο υδρογόνο.

Παρ’ όλα αυτά, τα μεγάλα ερωτήματα παραμένουν: Πού και πότε θα γίνουν διαθέσιμα τα πράσινα καύσιμα; Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό της μετάβασης; Υπάρχουν απαντήσεις, αλλά περνούν μέσα από την τιμολόγηση του άνθρακα και δίκαιους κανονισμούς. Πρέπει να πιέσουμε τον IMO όσο περισσότερο γίνεται. Θα χρειαστούμε υποδομές, όπως για παράδειγμα αγωγούς υδρογόνου. Στην πραγματικότητα, τα κλειδιά της μετάβασης είναι στα χέρια μας, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όσο περιμένουμε, τόσο πιο ακριβή θα είναι η διαδικασία. Σας ευχαριστώ όλους για τη ξεχωριστή τιμή που μου κάνετε.”

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ Μεσημεριανού Γεύματος: The Marshall Islands Registry

THE GLOBAL SUPPLY CHAIN, SUSTAINABILITY & THE ROLE OF CHARTERERS

Στο πάνελ συμμετέχουν κορυφαίοι ναυλωτές οι οποίοι θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τρία βασικά θέματα: πως διαμορφώνονται οι συνθήκες της αγοράς ενόψει των σημερινών γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων – οι στρατηγικές σε αναζήτηση της πράσινης ναυτιλίας – πώς οι ναυλωτές προωθούν ζητήματα βιωσιμότητας καθ΄ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω των δικών τους πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών/απαιτήσεων που ζητούν να τηρούνται από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται.

Συντονιστής: κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & CEO – Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP); Founder, Chairman & CEO – United Maritime Corporation (USEA)

Ομιλητές:

κ. George Wells, Commercial Head for Structured Deals and Decarbonization – Cargill

κ. Matt Caddock, Senior Commercial Manager – Chevron Shipping

κα. Heidi Aakre, Vice President of Shipping – Equinor

κ. Bud Darr, EVP, Maritime Policy and Government Affairs – MSC

κ. Scott Bergeron, Managing Director, Global Engagement & Sustainability – Oldendorff Carriers

Oldendorff Carriers κ. Andrea Olivi, Global Head of Wet Freight – Trafigura Group

O κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & CEO – Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP); Founder, Chairman & CEO – United Maritime Corporation (USEA), τόνισε: “Με τιμά ιδιαίτερη η ανάληψη της παρουσίασης ενός πάνελ με ηγετικές προσωπικότητες απ’ όλον τον κόσμο. Πρόκειται για μια ομάδα ναυλωτών που μετακινούν φορτία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ανά έτος, όπως πετρελαιοειδή, σιτηρά και άλλα προϊόντα. Ο συνολικός τους κύκλος εργασιών μετριέται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, και αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης της ναυτιλίας. Η συζήτησή μας εστιάζεται σε τρία κύρια στοιχεία: τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς επηρεάζουν τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, τη βιωσιμότητα ως προς το μέλλον της πρόωσης και των νέων κινητήρων, και, τέλος, τον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς θα χρειαστούμε πληρώματα ικανά να προσαρμοστούν στις επερχόμενες αλλαγές.”

O κ. George Wells, Commercial Head for Structured Deals and Decarbonization – Cargill, τόνισε: “Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις πλευρές να αποδεχτούν τους κινδύνους που συνεπάγονται οι νέες τεχνολογίες. Η Κίνα είναι πολύ σημαντική για τον τομέα των ξηρών φορτίων. Είδαμε μια πτώση των όγκων που εισέρχονται στη χώρα το 2022, αλλά φέτος έχουμε επιστρέψει σε υψηλότερους αριθμούς. Η αποτελεσματικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι εξόχως σημαντική, και έχει βελτιωθεί χάρη στη μείωση της συμφόρησης στα λιμάνια.

Ακόμη, το ταξίδι προς την απανθρακοποίηση θα περάσει από διαφορετικά στάδια. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τα νέα καύσιμα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά σε πραγματικές συνθήκες. Πιστεύουμε πολύ στην αιολική ενέργεια και έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε περαιτέρω στο σχετικό πρόγραμμα.”

O κ. Matt Caddock, Senior Commercial Manager – Chevron Shipping, τόνισε: “Πριν από τη ρωσική εισβολή περιμέναμε πως θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μόνο την μεταπανδημική ανάκαμψη και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αντ’ αυτού, ανησυχούμε σήμερα για την τάση να χάνονται πλοία που γίνονται κομμάτι του λεγόμενου σκοτεινού στόλου. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, η περιρρέουσα διστακτικότητα είναι αναμενόμενη. Μακροπρόθεσμα, περιμένουμε αυξημένη προσφορά από τη Λατινική Αμερική, καθώς και ανάπτυξη σε επίπεδο διυλιστηρίων στην Ινδία. Τα προϊόντα αυτά θα χρειαστούν μεταφορά προς τις χώρες της Δύσης. Είμαστε ενεργοί στη στήριξη των προγραμμάτων για νέα καύσιμα τα τελευταία χρόνια, και είναι κάτι που αποτελεί στρατηγική μας επιλογή.”

H κα. Heidi Aakre, Vice President of Shipping – Equinor, τόνισε: “Από την εισβολή στην Ουκρανία και το συνεπαγόμενο ενεργειακό πρόβλημα, αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Στόχος μας πλέον είναι η ενίσχυση των προσπαθειών στο κομμάτι της υλικοτεχνικής υποστήριξης και η καλύτερη εκπαίδευσή μας: η κατανόηση των όσων σημαίνουν οι κυρώσεις, η συμμόρφωση, η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας για τους μετόχους μας, η διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας.

Τα πράγματα δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική τους κατάσταση. Τα διυλιστήρια προσαρμόζονται ήδη στην νέα πραγματικότητα, αυξάνοντας τις παρεχόμενες επιλογές και την ευελιξία για να λειτουργεί σωστά η αγορά. Η βιομηχανία μας έχει συχνά κοντή μνήμη, και διακατέχεται από την άποψη ότι η ζήτηση και η προσφορά αρκούν για να διορθώσουν τα πάντα, αλλά αυτή τη φορά δεν προβλέπεται να βάλουμε όπισθεν.”

O κ. Bud Darr, EVP, Maritime Policy and Government Affairs – MSC, τόνισε: “Στον τομέα των μεταφορών τακτικών γραμμών, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα όσα ζητά ο πελάτης, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Ακούμε για χάραξη νέων γραμμών, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει με ταχύτητα. Και ακόμη κι αν συμβεί, η Κίνα θα παραμείνει μια εξαιρετικά σημαντική αγορά. Η ανάπτυξη μπορεί να επιβραδύνει, αλλά μιλάμε έτσι κι αλλιώς για μια τεράστια βάση από καλή αφετηρία. Κάποιες εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να μετοικίσουν προς τη νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, ή την Αφρική. Πρέπει να επενδύσουμε για να κρατήσουμε όρθιο το παγκόσμιο εμπόριο, όπως κάναμε επί πανδημίας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ιστορίας όταν ο πλανήτης κατέρρεε. Είναι κάτι που αξίζει να υπενθυμίζουμε συνεχώς.”

O κ. Scott Bergeron, Managing Director, Global Engagement & Sustainability – Oldendorff Carriers, τόνισε: “Το εμπόριο στην Ινδία αναπτύσσεται, την ώρα που η Κίνα απομακρύνεται από τις βαριές υποδομές και στρέφεται προς την τεχνολογία. Εισερχόμαστε στην εποχή της Ινδίας και της Αφρικής. Στην Ινδία, μεγάλες ποσότητες βωξίτη, σιδήρου και άνθρακα μπαίνουν και βγαίνουν από τη χώρα.

Η κατασκευή νέων πλοίων απαιτεί μεγάλες ποσότητες σε πόρους και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αντίστοιχες εκπομπές άνθρακα. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ακόμη εκεί που θα θέλαμε: τα νέα καύσιμα δεν είναι έτοιμα, οι κινητήρες δεν είναι έτοιμοι, συμπεριλαμβανομένης της μεθανόλης. Οφείλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στον υπάρχοντα στόλο. Χωρίς λογικό περιθώριο κέρδους, δεν υπάρχει εμπορική λογική στις ιδέες και τις ακριβές συσκευές που προωθούν ορισμένοι.”

O κ. Andrea Olivi, Global Head of Wet Freight – Trafigura Group, τόνισε: “Από τον πόλεμο και μετά, έχουν προκύψει πολλές ανεπάρκειες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον κυρώσεων, αλλά και έναν διεθνή στόλο που συρρικνώνεται. Πλοία έχουν πωληθεί σε οντότητες στην Κίνα και τη Μέση Ανατολή για να ενταχθούν στον σκοτεινό στόλο. Βλέπουμε επίσης αλλαγές στο τοπίο των εφοπλιστών. Η Κίνα είναι κοντά στο να ξεπεράσει την Ελλάδα και να γίνει η χώρα με τα περισσότερα πλοία στον κόσμο.

Ο ρόλος της Trafigura είναι να κάνει την αγορά πιο αποτελεσματική. Τους τελευταίους 12 με 18 μήνες, η συνεργασία μεταξύ ναυλωτών, πλοιοκτητών, αλλά και νομικών τμημάτων έχει γίνει σημαντικότερη από ποτέ.”

SAFETY & THE HUMAN ELEMENT

Η επάνδρωση, η εκπαίδευση, η μονιμότητα καθώς και η ευημερία τόσο των ναυτικών όσο και του προσωπικού της ξηράς, παραμένουν ένα κρίσιμο ζήτημα για τη ναυτιλία που επιτείνεται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις. Το πάνελ θα ασχοληθεί με το τοπίο όπως διαμορφώνεται σε αυτόν τον τομέα και θα επικεντρωθεί επίσης στον ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην ασφάλεια πάνω στα πλοία πλοίων.

Συντονιστής: κ. Michalis Pantazopoulos, General Manager – Liberian Registry (LISCR Hellas)

Ομιλητές:

κ. Alex Hadjipateras, Managing Director & SEVP – Dorian LPG

κα. Venetia Kallipolitou, Cross Department HR & Training Manager – Tsakos Group ; Commander – Hellenic Coast Guard (Retired)

κ. Helio Vicente, Director of Employment Affairs – ICS

κ. Petros Achtypis, Founder & CEO – Prevention at Sea

Prevention at Sea κα. Elpi Petraki, President – WISTA International

O κ. Michalis Pantazopoulos, General Manager – Liberian Registry (LISCR Hellas), τόνισε: “Θα μιλήσουμε για κρίσιμες καθημερινές επιχειρήσεις, για ασφάλεια και για το ανθρώπινο στοιχείο. Ενόσω ο κόσμος ακόμη ανέκαμπτε στην μεταπανδημική εποχή, η σύγκρουση Ρωσίας/Ουκρανίας μας έχει επηρεάσει όλους. Επείγοντα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η απανθρακοποίηση έχουν δυσχεράνει την καθημερινότητά μας. Οι νέες, δικαιότερες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι δεδομένο ότι θα μεταμορφώσουν εις βάθος τη ναυτιλία και το ανθρώπινο δυναμικό της. Πρέπει να βελτιώνουμε διαρκώς την κουλτούρα ασφαλείας μας, ώστε να διαχειριζόμαστε και να μειώνουμε τους κινδύνους. Το ανθρώπινο στοιχείο πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη συναισθηματική ανταπόκριση, την προσωπική ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανεπαρκή επιτήρηση.”

O κ. Alex Hadjipateras, Managing Director & SEVP – Dorian LPG, τόνισε: “Τα σκάφη με LPG είναι μερικά από τα πιο τεχνικά προηγμένα πλοία που έχουν πλεύσει ποτέ στο νερό. Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν πυρήνα αξιωματικών που εργάζονται μαζί μας εδώ και χρόνια. Στο μέλλον, επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε την εμπειρία των ναυτικών στον σχεδιασμό των πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους. Στοχεύουμε άλλωστε σε ένα μείγμα εκπροσώπων των νεότερων γενεών, που συνήθως κατέχουν τις νέες τεχνολογίες, και μεγαλύτερων, εμπειρότερων ναυτικών.

Στον Covid καταφέραμε να μείνουμε στο πλευρό των ανθρώπων μας, προσπαθώντας να στηρίξουμε όσους είχαν αποκλειστεί και χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για καλύτερη επικοινωνία.”

H κα. Venetia Kallipolitou, Cross Department HR & Training Manager – Tsakos Group; Commander – Hellenic Coast Guard (Retired), τόνισε: “Ο Όμιλος Τσάκου αποδίδει τεράστια σημασία στη ναυτική παιδεία. Η εκπαίδευση των ναυτικών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής πρέπει να αποτελεί στόχο. Ο ιδρυτής μας άνοιξε το δρόμο επενδύοντας πολύ στη ναυτική γνώση, προς όφελος ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που σέβεται ταυτόχρονα τις παραδόσεις μας. Το 2018, η πρώτη μη κερδοσκοπική ναυτική σχολή, με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου που προετοιμάζει τους μελλοντικούς μας αξιωματικούς, έγινε πραγματικότητα. Η ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που επιθυμούμε να μεταδώσουμε στους νεότερους μέσω εργαστηρίων που είναι προσβάσιμα σε όλους. Εκεί, μπορούν να μάθουν τη σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού πρόσδεσης, αλλά και άλλες βέλτιστες πρακτικές.”

O κ. Helio Vicente, Director of Employment Affairs – ICS, τόνισε: “Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δουλειά που κάναμε με τους ναυτικούς μας, ειδικά από την πανδημία και μετά. Κατά τη διάρκειά της, υπήρξαν ναυτικοί που βρέθηκαν να μη μπορούν να αποβιβαστούν, αποκομμένοι από τα οικεία πρόσωπα και τους αγαπημένους τους. Έχουμε προσπαθήσει πολύ να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ πλοιοκτητών και ναυτικών: υπάρχει ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που θα θέτει ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Δεν γίνεται να έχουμε μονομερείς αποφάσεις από πλευράς εφοπλιστών, αλλά χρειαζόμαστε έναν κοινωνικό, ανθρωποκεντρικό διάλογο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η αμμωνία και το υδρογόνο, τα οποία η ναυτιλία ήδη μεταφέρει ως εμπορεύματα, θα δημιουργήσουν ανάγκες για επιπρόσθετη εκπαίδευση, σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση τους ως καύσιμα.”

O κ. Petros Achtypis, Founder & CEO – Prevention at Sea, τόνισε: “Γνωρίζουμε όλοι πως διεξάγονται ετησίως 5 εκατομμύρια ασκήσεις ασφαλείας στα πλοία μας. Προσθέστε σε αυτές τις εκατοντάδες επιθεωρήσεις από νηολόγια, ασφαλιστικές, και τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Πιστοποιήσεις ISO απονέμονται εδώ και κει, και παρ’ όλα αυτά γινόμαστε μάρτυρες πολλών ατυχημάτων. Σύμφωνα με έρευνες και εκθέσεις που βασίζονται σε επισκέψεις εν πλω, οι ναυτικοί χρειάζονται περισσότερη στήριξη και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, όχι μόνο στη θεωρία. Ακόμη, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, πολλές φορές δίνονται οδηγίες που δεν έχουν κύριο γνώμονα την ασφάλεια. Αν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε και να προσδιορίσουμε σε τι ακριβώς έγκειται ο ανθρώπινος παράγοντας, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας.”

H κα. Elpi Petraki, President – WISTA International, τόνισε: “Η WISTA συμμετέχει ενεργά στην ομάδα δράσης για τη δίκαιη μετάβαση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχνάμε τις γυναίκες και άλλες κοινωνικές ομάδες με μικρότερη εκπροσώπηση στα σκάφη μας. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας για να καταστίσουμε τα πλοία μας πραγματικά ασφαλή, μαχόμενοι κατά της ψυχολογικής βίας και των κακοποιητικών νοοτροπιών, αλλά και εκπαιδεύοντας το προσωπικό ώστε να σέβεται τους πάντες ισότιμα.

Αποδίδουμε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις ήπιες δεξιότητες, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Η ναυτιλία στην Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν οικογενειακή υπόθεση, ένας λόγος παραπάνω επομένως για να αντιμετωπίζουμε τους ναυτικούς σαν οικογένεια και να τους προστατέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.”

ALL ABOUT CARBON – CARBON OFFSETS, CARBON CAPTURE, CARBON CREDITS, EU ETS, SLOW STEAMING

Οδηγούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές και στρατηγικές στην μείωση εκπομπών του άνθρακα ; Ποια είναι η καλύτερη λύση και πως εφαρμόζεται ; Η συζήτηση θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με το πώς οι εναλλακτικές στρατηγικές βοηθούν στην επίτευξη μείωσης του άνθρακα, ιδίως ενόψει των πρόσφατων κανονισμών του ΙΜΟ και της ΕΕ καθώς και των προσδοκιών της αγοράς.

Συντονιστής: κ. Jason Stefanatos, Global Decarbonization Director – DNV

Ομιλητές:

κ. Jacopo Visetti, Co-Founder – Aither Group

κ. Simon Bennett, Deputy Secretary General – ICS

κ. Stavros Niotis, Chief Sustainability Officer – Prime Marine

κ. Frederic Bouthillier, Head of Shipping – Vertis Environmental Finance

Vertis Environmental Finance κ. Theo Baltazis, Managing Director – Technomar

O κ. Jason Stefanatos, Global Decarbonization Director – DNV, τόνισε: “Βλέπουμε ήδη την ενεργειακή μετάβαση να καταφτάνει, και θα τη δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια και τις προσεχείς δεκαετίες. Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλονται φόροι σχετικοί με το CO2 που είναι εφαρμοστέοι σε τέτοια κλίμακα, και σε επίπεδο IMO. Αυτό θα φέρει νέες συνθήκες για τους διαχειριστές, και ήδη νέοι όροι προστίθενται στο λεξιλόγιό μας. Οι ομιλητές μας θα μπορέσουν να μας περιγράψουν πιο αναλυτικά τις επερχόμενες αλλαγές.”

O κ. Jacopo Visetti, Co-Founder – Aither Group, τόνισε: “Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) δεν είναι κάτι καινοφανές για άλλους κλάδους της οικονομίας, είναι όμως καινούριο για τη ναυτιλία. Θα ήταν καλό να μελετήσουμε τι συνέβη στις αερογραμμές και να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Το ΣΕΔΕ δεν είναι ακριβώς φόρος, αλλά ένα αγαθό για το οποίο πληρώνεις. Μπορείς να το εμπορευτείς και να το βελτιώσεις, και αυτή θα είναι η κρίσιμη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις εταιρείες που θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και σε αυτές που δεν θα τα καταφέρουν. Η ικανότητα έγκαιρης διαχείρισης της έκθεσης θα είναι καθοριστική. Βραχυπρόθεσμα, οι πολέμιοι του μέτρου ισχυρίζονται πως είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει σε όσους ρυπαίνουν να συνεχίσουν να το πράττουν. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Στόχος είναι η αποπομπή όσων ρυπαίνουν από την αγορά, εφόσον δεν συμμορφώνονται. Οι εταιρείες που θα κινηθούν γρήγορα θα αποκτήσουν το πάνω χέρι, κι αν μάθουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, θα βρουν νέες ευκαιρίες. Καλύτερα να ξεκινήσει κανείς τώρα, πριν η τιμή ανέβει.”

O κ. Simon Bennett, Deputy Secretary General – ICS, τόνισε: “Το ICS είναι ο παγκόσμιος εμπορικός σύλλογος πλοιοκτητών. Εκπροσωπεί τον κλάδο στον IMO, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για τα επίπεδα CO2. Οι στόχοι που έθεσε ο IMO για τα αέρια θερμοκηπίου είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Το ICS είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του net zero έως το 2050. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει μια ταχεία επιτάχυνση της παραγωγής των πράσινων καυσίμων. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα των μειγμάτων βιολογικών καυσίμων. Είναι σημαντικό να βρούμε μηχανισμούς που θα επιβραβεύουν όλους όσοι αναλαμβάνουν πρώτοι σχετικές πρωτοβουλίες. Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις οφείλουν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τόσο το επενδυτικό ρίσκο, όσο και την απόσταση στην τιμή ανάμεσα στα συμβατικά και στα πράσινα καύσιμα.”

O κ. Stavros Niotis, Chief Sustainability Officer – Prime Marine, τόνισε: “Είμαστε σε επικοινωνίες με εμπόρους και χρηματομεσίτες, μιας και το ΣΕΔΕ είναι ένα εμπόρευμα και αυτή τη στιγμή η πτητικότητα στην αγορά είναι μεγάλη. Σε συνέχεια συζητήσεων που είχαμε με άλλους κλάδους, έχει γίνει σαφές πως πρόκειται για μια αγορά που ελέγχεται από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, άρα οι κίνδυνοι είναι πολυάριθμοι. Είναι θεμιτό να υπάρχει κοινή κατανόηση για τις σωστές προσεγγίσεις, προκειμένου να σχηματιστούν συγκεκριμένες εμπορικές πολιτικές.”

O κ. Frederic Bouthillier, Head of Shipping – Vertis Environmental Finance, τόνισε: “Είμαστε μια εμπορική εταιρεία εντός του ρυθμιστικού πλαισίου των ΗΠΑ με ενασχόληση με το ΣΕΔΕ από τη δημιουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να έχει κανείς στη διάθεσή του πραγματιστές που αναζητούν χειροπιαστές λύσεις, ακολουθώντας μια ολιστική στρατηγική συμμόρφωσης. Είναι σημαντικό στην αγορά αυτή να καταλάβουμε τα νήματα που την κινούν, όπως για παράδειγμα το πώς ένας κρύος χειμώνας αυξάνει την κατανάλωση και ούτω καθεξής. Ο μηχανισμός της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα δεν πρόκειται να επιτύχει συνεχή πρόοδο. Η αβεβαιότητα παραμένει, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σε νέες ευκαιρίες.”

O κ. Theo Baltazis, Managing Director – Technomar, τόνισε: “Οι κανονισμοί του IMO μπορεί να θεωρηθούν τιμωρητικού χαρακτήρα από κάποιους. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγή νέων καυσίμων και να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε να βρούμε σύντομα νέες, πιο πράσινες λύσεις. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα επανεξεταστούν ξεκινώντας από την αρχή. Οι νέοι κανονισμοί πρέπει να φέρουν όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από το ίδιο τραπέζι, αυξάνοντας θεαματικά τις συνέργειες σε σχέση με το παρόν. Συμπερασματικά, ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά η ναυτιλία έχει αποδείξει ότι βρίσκει τον τρόπο ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.”

TECHNOLOGY – TAKING SHIPPING TO THE NEXT STAGE

Η τεχνολογία έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας βελτιστοποιώντας την απόδοση τόσο σε τεχνικά όσο και σε λειτουργικά θέματα – μείωση κόστους, βελτίωση των aπoδόσεων και των επικοινωνιών, ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας, επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης και πολλά άλλα. Η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρόκειται να επιταχύνει τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη ναυτιλία. Το πάνελ θα συζητήσει πώς κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες και πάροχοι τεχνολογικών λύσεων χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες των εταιρειών καθώς και τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους κατανέμουν κεφάλαια.

Συντονιστής: κ. Spyridon Zolotas, Marine Southern Europe & Africa Area, Senior Director – RINA

Ομιλητές:

κ. Pankaj Sharma, Group Director Digital Performance Optimisation – Columbia Shipmanagement

κ. Dimitris Vastarouchas, Deputy COO – Danaos Corporation

κ. Michalis Malliaros, General Manager – Euronav

– Euronav κ. Yarden Gross, Co-Founder & CEO – Orca AI

O κ. Spyridon Zolotas, Marine Southern Europe & Africa Area, Senior Director – RINA, τόνισε: “Θα εξερευνήσουμε τα επόμενα βήματα της ναυτιλίας, προσπαθώντας να σας δώσουμε κάτι περισσότερο από γενικές ιδέες ή θεωρίες, ήτοι πραγματικά παραδείγματα που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διοικείτε την εταιρεία σας. Εν μέσω ενός τσουνάμι κανονισμών, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κοιτάξουμε μπροστά. Αν συνεχίσουμε να κινούμαστε με αυτούς τους ρυθμούς, πιθανότατα δεν θα είμαστε έτοιμοι το 2030. Όλα θα πρέπει να γίνουν με ασφάλεια, καθώς, ας μην το ξεχνάμε, μιλάμε για τη βιομηχανία που μεταφέρει το 90% των προϊόντων σε ένα συχνά σκληρό και απρόβλεπτο περιβάλλον.”

O κ. Pankaj Sharma, Group Director Digital Performance Optimisation – Columbia Shipmanagement, τόνισε: “Στην Columbia προσεγγίζουμε την ψηφιακή μεταμόρφωση ως εργαλείο προετοιμασίας για το μέλλον. Ο Covid ώθησε πολλές εταιρείες να υιοθετήσουν ταχύτερα τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, με τα ρυθμιστικά πλαίσια να εξελίσσονται, γίνεται απαραίτητος ο διαμοιρασμός δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Προσπαθούμε να βρούμε τους κατάλληλους συνεργάτες, ακολουθώντας μια τριμερή στρατηγική: προσωπικό – διαδικασία – πλατφόρμα. «Θα έχει η αλλαγή αυτή θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους μας;», αυτή είναι η πρώτη μας ερώτηση. Θέλουμε να αντλήσουμε έμπνευση από τα όσα γίνονται γύρω μας στις αερομεταφορές και σε άλλους κλάδους.”

O κ. Dimitris Vastarouchas, Deputy COO – Danaos Corporation, τόνισε: “Χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία για να προσαρμοστούμε, να αναπτυχθούμε και να βελτιστοποιήσουμε την επικοινωνία μας. Μπορεί να ζούμε σε μια απαιτητική εποχή, αλλά η Danaos έχει ψηφιακό DNA. Αποφασίσαμε να πάρουμε μόνοι μας ψηφιακές πρωτοβουλίες, ιδρύοντας ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης το 2011, όταν κάτι τέτοιο ήταν ακόμη πρωτάκουστο στην ελληνική ναυτιλία. Όταν ήρθαν οι κανονισμοί, απεδείχθη πως η συλλογή δεδομένων από τα σκάφη δεν αρκούσε, και συνειδητοποιήσαμε ότι και η επικοινωνία και αλληλεπίδραση της εταιρείας έπρεπε να ψηφιοποιηθεί. Άλλαξε λοιπόν η δομή της εταιρείας. Ωστόσο, η διαχείριση και η διερμηνεία των δεδομένων δεν βρίσκονται ακόμη εκεί που θα θέλαμε. Εκεί λοιπόν, δεδομένου του τεράστιου όγκου, είναι που αποκτά χρησιμότητα η τεχνητή νοημοσύνη. Η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν είναι πανάκεια. Ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία η συνεργασία και η διαφάνεια θα είναι αναγκαίες προϋποθέσεις.”

O κ. Michalis Malliaros, General Manager – Euronav, τόνισε: “Για εμάς η ψηφιακή μετάβαση έχει μεγάλη σημασία. Τα δεδομένα είναι θησαυρός: για πρώτη φορά στην ιστορία της ναυτιλίας, τα σημερινά εργαλεία μπορούν να εξασφαλίσουν την άρτια συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων. Στη Euronav, πήραμε τη γενναία απόφαση να επενδύσουμε σε μια πλατφόρμα εντός της εταιρείας, και σήμερα αποκομίζουμε τα οφέλη της δουλειάς μας. Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις βάσει των δεδομένων που συγκεντρώνουμε. Βελτιστοποιούμε το ταξίδι σε όλη του διάρκεια, παρακολουθώντας όλο τον μηχανικό εξοπλισμό, ακόμη και σημεία του που θεωρούσαμε ότι δεν μπορούν να αποφέρουν όφελος, όπως η προσαρμογή του αυτόματου πιλότου.”

O κ. Yarden Gross, Co-Founder & CEO – Orca AI, τόνισε: “Η Orca AI είναι μια νεοφυής επιχείρηση, μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Τελ Αβίβ και σήμερα επιχειρεί σε παγκόσμια κλίμακα – άλλωστε κάποιοι πελάτες μας είναι παρόντες στην αίθουσα. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα διαπιστώσουμε ότι ισχύουν ταυτόχρονα τα ακόλουθα: επιχειρησιακές προκλήσεις, δυσκολίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, και αυξημένο κόστος στα καύσιμα. Από την άλλη, η διασυνδεσιμότητα μπορεί να μειώσει το κόστος εγκατάστασης νέας τεχνολογίας στα σκάφη. Προσφέρουμε μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει μηχανήματα, λογισμικό, τεχνητή νοημοσύνη, και ένα σύστημα καμερών που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συλλέγουμε δεδομένα για να προσφέρουμε ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στα γραφεία σας, από τα όσα συμβαίνουν στο σύνολο του στόλου.”

NAVIGATING THROUGH INDUSTRY TRANSFORMATION – SHIPOWNERS’ ROUNDTABLE

Στο πάνελ θα συζητηθούν, από την πλευρά των πλοιοκτητών, οι τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμιστικές, γεωπολιτικές, τεχνολογικές, χρηματοοικονομικές, καθώς και τις εξελίξεις της αγοράς.

Συντονιστής: κα. Paillette Palaiologou, Vice President M&O Division, South East Europe, Black Sea & Adriatic Zone – Bureau Veritas

Ομιλητές:

κ. Jerry Kalogiratos , CEO – Capital Product Partners (CPLP)

κ. George Margaronis , CEO – Latsco Shipping Ltd.

κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & CEO – Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP); Founder, Chairman & CEO

United Maritime Corporation (USEA)

κ. George Saroglou , President – Tsakos Energy Navigation (TNP)

κα. Paillette Palaiologou, Vice President M&O Division, South East Europe, Black Sea & Adriatic Zone – Bureau Veritas, τόνισε: “Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τη μεταμόρφωση στο εσωτερικό της ναυτιλίας, που δεν είναι πια κάτι καινούριο. Τη ζούμε και την έχουμε άλλωστε αναλύσει πολλάκις σε συνέδρια όπως το σημερινό. Η ανάγκη προστασίας του πλανήτη έχει επιφέρει αυξημένο αριθμό κανονισμών, οι οποίοι, συνδυαστικά με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργεί δισεπίλυτες εξισώσεις. Οι γεωπολιτικές ειδήσεις, στην Ουκρανία ή στη διώρυγα του Παναμά, αυξάνουν με τη σειρά τους την πολυπλοκότητα, όσο και αν η ναυτιλία είναι συνηθισμένη στις αναταραχές.”

κ. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Product Partners (CPLP), τόνισε: “Δημοσιεύουμε μια έκθεση βιωσιμότητας κάθε χρόνο, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια εποικοδομητική διαδικασία. Η κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση έχει σημασία για όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη, όπως εργαζόμενους, πελάτες κ.λπ. Οι εκθέσεις επί των προτύπων ESG, παρά τις αδυναμίες τους ορισμένες φορές όσον αφορά στους ορισμούς, είναι χρήσιμες για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι ενέργειες των εταιρειών.

Συνήθως, οι εταιρείες που έχουν καταφέρει να υπολογίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, γνωρίζουν που βρίσκονται και που θέλουν να πάνε. Έτσι κι αλλιώς, η απανθρακοποίηση θα αποτελέσει βασικό στοιχείο των επόμενων δεκαετιών, καθώς και έναν παράγοντα διαφοροποίησης συγκεκριμένων εταιρειών από τους ανταγωνιστές τους.”

κ. George Margaronis, CEO – Latsco Shipping Ltd., τόνισε: “Στην Ελλάδα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν την ατμομηχανή της ναυτιλίας, όμως η περιπλοκότητα των κανονισμών επηρεάζουν το επιχειρησιακό πλαίσιο, δυσχεραίνοντας την επιβίωσή τους. Οι κανονισμοί απαιτούν έρευνα για τις προοπτικές συμμόρφωσης, κάτι που οδηγεί με τη σειρά του σε περισσότερες προσλήψεις και ίδρυση νέων τμημάτων.

Η τεχνολογία των εναλλακτικών καυσίμων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τα περισσότερα νέα σκάφη κινούνται με LNG, μια καλή αλλά αυστηρά προσωρινή λύση. Γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να φανταστεί κανείς τον τρόπο προσαρμογής των μικρότερων σκαφών, αλλά και το αν γίνεται να κατασκευαστούν εγκαίρως οι απαραίτητες υποδομές. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λογική της μοναδικής λύσης για όλα τα προβλήματα, ψάχνοντας απαντήσεις κατά περίπτωση.”

κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & CEO – Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP); Founder, Chairman & CEO

United Maritime Corporation (USEA), τόνισε: “Για εμάς η διαδικασία ξεκίνησε πίσω στο 2015. Δεν υπήρξε ποτέ μια τυπική διαδικασία γραφειοκρατικού χαρακτήρα, αλλά, αντιθέτως, ένα σημαντικό κομμάτι των επιχειρήσεών μας και του DNA μας. Οι στόχοι ESG μάλιστα προσφέρουν αξία στην αλυσίδα μεταφορών που αποτελεί το προϊόν που προσφέρουμε στον κόσμο.

Ακούμε αριθμούς από δισεκατομμύρια μέχρι τρισεκατομμύρια αναφορικά με το κόστος αντικατάστασης του υπάρχοντος στόλου, κάτι που σημαίνει ότι ο υπολογισμός του κόστους παραμένει σήμερα μια μαντεψιά. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η λύση. Πρέπει να επενδύσουμε στα τωρινά μας πλοία, πείθοντας παράλληλα τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί.”

κ. George Saroglou, President – Tsakos Energy Navigation (TNP), τόνισε: “Η ναυτιλία δεν έχει να φοβηθεί κανέναν κανονισμό, και έχει ήδη υιοθετήσει πολλούς. Η εφαρμογή και εξακρίβωση της συμμόρφωσης είναι μια άλλη ιστορία, και είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε πως ο IMO θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός αρμόδιος νομοθέτης διεθνώς στη ναυτιλία. Εκφράζει μια ποικιλόμορφη και πολυεθνική κοινότητα, κυβερνήσεις αλλά και ΜΚΟ. Αν αφήσουμε την κάθε χώρα ή περιοχή να επιβάλει διαφορετικούς νόμους, αυτό θα δημιουργήσει μια αγορά δύο ταχυτήτων, σύγχυση και επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.”

__________________________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 13 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα.

Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, στα θέματα της Επιχειρησιακής Αριστείας, των Βέλτιστων Πρακτικών και της Βιωσιμότητας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας.

__________________________________________________________________________________________________

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Olympic Shipping and Management S.A. – ONASSIS GROUP

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Shipmanagement • DNV

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABS • Citi • Class NK • Hill Dickinson • Lloyds Register

ΧΟΡΗΓΟΙ: Aither • Bureau Veritas • Orca AI • Liberian Registry • Prevention at Sea • Prevention at Sea • RINA • Tailors Group • VERTIS Environmental Finance

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Capital Product Partners L.P. • Danaos Corporation • Embassy and General Consulate of Panama in Greece • Eurodry Ltd. • Euroseas Ltd. • Global Ship Lease • Safe Bulkers • Seanergy Maritime • Star Bulk Carriers • United Maritime • WIN GD

ΧΟΡΗΓΟΣ BREAKFAST: Castor Maritime

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE BREAK: Illy IPERESPRESSO • Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Cooperation Committee • HELMEPA • Hellenic Committee of Lloyds Brokers Associates • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Shipbrokers Association • Hellenic Union of Mediators • Intermanager • Master of Science (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • WISTA Hellas • WLPGA

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

MEGA – ΤΟ ΒΗΜΑ – ΤΑ ΝΕΑ – in.gr – OT.gr

All About Shipping Co. UK • Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων • Actualidad Maritima • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Elnavi • The Japan Maritime Daily • Marine Circle • The Maritime Executive • Maritimes.gr • Nafsgreen • Naftika Chronika • Robban Assafina • Ship 2 Shore • Ship Management International • Shipping International Monthly Review • Xinde Marine News.