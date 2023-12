«Νέα Αριστερά» κατά… think tank του ΣΥΡΙΖΑ Στόχος του κ. Κασσελάκη, όπως ο ίδιος λέει, δεν είναι να δημιουργήσει ένα και μοναδικό think tank, όπως είχε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά πολλά και μάλιστα κατά τομέα, όπως think tank, οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, κλιματικής αλλαγής κτλ.