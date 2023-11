Η Sony Pictures Entertainment «αποκάλυψε» το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ για την επική ταινία «Napoleon», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Joaquin Phoenix στον εμβληματικό ρόλο του Γάλλου Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Μέσα σε ένα λεπτό και μεταξύ χαρακτηριστικών αποσπασμάτων εμφανίζονται τίτλοι από τις πρώτες θετικές κριτικές που απέσπασε η ταινία, όπως των «BBC Culture», «Times», «Telegraph», καθώς και τα πέντε αστέρια από τον «Guardian».

Words mean everything. Watch #Napoleon in Premium Large Formats, Screen X, 70mm and IMAX November 22. Get tickets now. https://t.co/55l1Flrm4X pic.twitter.com/ifqdIiIpTt

