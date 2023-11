Στηρίζοντας εμπράκτως την ανάγκη διάσωσης του κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ – λίγο πριν το προγραμματισμένο κλείσιμό του στο τέλος του χρόνου – και επαναλαμβάνοντας το αίτημα διατήρησης και επαναλειτουργίας όλων των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει στην πολυαγαπημένη του αίθουσα για εφτά αποχαιρετιστήριες προβολές.

Και λέμε επιστρέφει διότι την περασμένη άνοιξη έκανε κάτι παρόμοιο με προβολές ταινιών που έγιναν sold out. Ολες οι ταινίες που θα διαβάσετε παρακάτω προβάλλονται σε πρόσφατα αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες και τέσσερις από τις προβολές αυτές («Η Σιωπή των Αμνών», «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει», «Pulp Fiction» και «Ο Κυνηγός») έχουν περαιτέρω συμβολική σημασία: αποτέλεσαν ταινίες που άφησαν εποχή κατά την πρεμιέρα τους στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ. Επίσης, δύο από αυτές τις προβολές γίνονται σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Σάββατο 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 23:00

SEVEN – DIGITAL RESTORATION

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Μόργκαν Φρίμαν, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Σπέισι

Διάρκεια: 127′

Ετος παραγωγής: 1995

Μέσα στην βροχερή ατμόσφαιρα μιάς μουχλιασμενης, ανώνυμης πόλης, δύο διαφορετικής ηλικίας και νοοτροπίας αστυνομικοί (Μπραντ Πιτ, ο νέος, Μόργκαν Φρίμαν ο μεσήλικας) αναζητούν τη λύση της σειράς φόνων οι οποίοι απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα αντιστοιχούν στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η διαδρομή τους είναι μια πορεία προς την κόλαση ενώ οι «στάσεις» που κάνει ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ, μπροστά σε κάθε φόνο, συνθέτουν μία νέα πρόταση στο είδος του αστυνομικού buddy movie.

Σάββατο 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 23:00

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ | GOODFELLAS 4Κ RESTORATION

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Ρέι Λιότα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζο Πέσι, Λορέιν Μπράκο, Πολ Σορβίνο

Διάρκεια: 146′

Ετος παραγωγής: 1990

Ενα ωμά βίαιο γκανγκστερικό χρονικό σκηνοθετημένο από τον Μάρτιν Σκορσέζε και με βάση το μυθιστόρημα του Νίκολας Πιλέτζι. Κατά μια έννοια, ο Σκορσέζε επιστρέφει σε αυτό που είχε ξεκινήσει με τους «Κακόφημους δρόμους» το 1973. Οσκαρ Β’ ρολου για τον Τζο Πέσι στον ρόλο ενός παρανοϊκού γκάνγκστερ.

Σάββατο 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 23:00

ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ | EYES WIDE SHUT – DIGITAL RESTORATION

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Νικόλ Κίντμαν, Σίντνεϊ Πόλακ, Μαρί Ρίτσαρντσον, Τοντ Φιλντ

Διάρκεια: 159′

Ετος παραγωγής: 1999

Tο παρεξηγημένο αριστούργημα και κύκνειο άσμα του σημαντικού αμερικανού σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μια σχολαστική, ανεπανάληπτα δοσμένη μελέτη των σταδίων της κρίσης στη ζωή ενός σύγχρονου ζευγαριού (Τομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν), η οποία ξεσπά ύστερα από μια προσωπική εξομολόγηση της γυναίκας. Η ταινία πραγματεύεται τον φόβο. Το σεξ, εδώ, είναι η πηγή του. Ο Κιούμπρικ και ο συνσεναριογράφος του Φρέντερικ Ράφαελ, έμειναν πιστοί στην ουσία και όχι το «περίγραμμα» του μυθιστορήματος «Traumnovelle» του αυστριακού θεατρικού συγγραφέα, φυσικού επιστήμονα και φίλου του Σίγκμουντ Φρόιντ, Αρτουρ Σνίτσλερ.

Σάββατο 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

22:00 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ | THE SILENCE OF THE LAMBS 30TH ANNIVERSARY 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Ντέμι

Πρωταγωνιστούν: Τζόντι Φόστερ, Aντονι Χόπκινς, Σκοτ Γκλεν, Τεντ Λεβίν

Διάρκεια: 118′

Ετος παραγωγής: 1991

Ο Αντονι Χόπκινς ως ιδιοφυής …κανίβαλος Χάνιμπαλ Λέκτερ καθοδηγεί μια πράκτορα του FBI (Τζόντι Φόστερ) για την σύλληψη ενός άλλου δολοφόνου. Ηταν τέτοια η αίσθηση που έκανε το θρίλερ του Τζόναθαν Ντέμι που φανατικοί υποστηρικτές του, έσπαζαν βιτρίνες για να αποκτήσουν την αφίσα του! Απέσπασε τα πέντε βασικά Οσκαρ: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερου σεναρίου (διασκευασμένου) και καλύτερων α’ ρόλων (Χόπκινς – Φόστερ) και το ακολούθησαν αρκετές «συνέχειες» (όπως και μια τηλεοπτική σειρά).

00:30 ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ | DIE HARD 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον ΜακΤίρναν

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Aλαν Ρίκμαν, Μπόνι Μπεντέλια, Αλεξάντερ Γκοντούνοβ

Διάρκεια: 132′

Ετος παραγωγής: 1988

Ενας ιδιόρρυθμος αλλά ικανός αστυνομικός της Νέας Υόρκης θα περάσει τα χειρότερα Χριστούγεννα της ζωής του όταν αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα και τα παιδιά του βρίσκονται στα χέρια ενός τρομοκράτη που έχει καταλάβει ένα τεράστιο κτίριο του Λος Άντζελες. Η πρώτη (και καλύτερη) από τις αρκετές ταινίες στις οποίες ο Μπρους Γουίλις υποδύθηκε τον αστυνομικό Τζον Μακ Λέιν φέρνοντας σε πέρας αποστολές που ούτε ο Σούπερμαν θα μπορούσε…

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS

Παρασκευή 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

22:00 PULP FICTION 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο

Πρωταγωνιστούν: Τζον Τραβόλτα, Σάμουελ Τζάκσον, Μπρους Γουίλις, Ούμα Θέρμαν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τιμ Ροθ

Διάρκεια: 154′

Ετος παραγωγής: 1994

Ντελιριακή συρραφή παράξενων, νοσηρών και διασκεδαστικών ιστοριών έρωτα, πάθους και εγκλήματος, με φόντο τον υπόκοσμο του Λος Αντζελες εν έτει 1994. Μέσα από αυτές τις αλληλένδετες ιστορίες ο Ταραντίνο «υιοθετεί» πολλά κινηματογραφικά στιλ, με κοινό παρονομαστή τους την πλάκα και τη βία (ή αν θέλετε την βίαιη πλάκα). Οι Τραβόλτα, Τζάκσον και Θέρμαν προτάθηκαν για Οσκαρ Β ρόλου και η ταινία στα ίδια βραβεία βραβεύτηκε για το σενάριό της (Ταραντίνο – Ρότζερ Εϊβερι) έχοντας επίσης κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών.

00:30 Ο ΚΥΝΗΓΟΣ | PREDATOR 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον Μακ Τίρναν

Πρωταγωνιστούν: Aρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Καρλ Γουέδερς, Μπιλ Ντιουκ, Τζέσι Βεντούρα

Διάρκεια: 107′

Ετος παραγωγής: 1987

Η πιο φιλοσοφημένη περιπέτεια που γύρισε ως ηθοποιός ο Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ στη δεκαετία του 1980, τον θέλει αρχηγό μιας ομάδας Αμερικανών κομάντο που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξωγήινη οντότητα στην ζούγκλα του Αμαζονίου. Δράση, σασπένς αλλά και πέρα για πέρα απρόβλεπτη εξέλιξη μια από τις καλύτερες ταινίες του Τζον Μακ Τίρναν, δημιουργού του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει». Η επιτυχία της είχε ως αποτέλεσμα γελοίες «συνέχειες» αλλά και ένα πολύ κατώτερο ριμέικ με τον Εντριαν Μπρόντι. Οι Καρλ Ουίδερς, Μπιλ Ντιουκ, Τζέσι Βεντούρα είναι μερικοί από τους κομάντο της ομάδας του «Σβάρτσι».

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS

Όλες οι προβολές των Νυχτών Πρεμιέρας: 7 Ευρώ

Οι προβολές του Midnight Express ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ και Ο ΚΥΝΗΓΟΣ: 6 Ευρώ

Εισιτήρια εδώ.