Εντός του νοσοκομείου μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, Αλ Σίφα , εισήλθε ο Ισραηλινός στρατός σήμερα, Τεταρτη.

Το εν λόγω νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας έχει γίνει ο κύριος στόχος της χερσαίας επιχείρησης από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν το κέντρο επιχειρήσεών τους κάτω από το νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ισραηλινοί στρατιώτες ερεύνησαν τα δωμάτια και τα υπόγεια, ενώ ανέκριναν και ανθρώπους ανάμεσά τους γιατρούς και ασθενείς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, στην διάρκεια της στοχευμένης επιχείρησης, εντοπίστηκαν όπλα που υποδηλώνουν παρουσία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο.

Οι στρατιώτες χρησιμοποιούν μεγάφωνα και διατάζουν τους νεαρούς άνδρες να παραδοθούν.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη προς το παρόν ότι κάποιος από τους αιχμαλώτους κρατείται στο Αλ Σίφα, αλλά συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι παγκόσμιες εκλείσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία και η τύχη του Αλ Σίφα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών στις εγκαταστάσεις του.

Χιλιάδες ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι έχουν εγκλωβιστεί λόγω της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Εξαιρετικά ανησυχητικές χαρακτήρισε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τις πληροφορίες για επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ εξέφρασε «αποτροπιασμό».

«Οι πληροφορίες για στρατιωτική επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα είναι βαθιά ανησυχητικές», τονίζει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Reports of military incursion into Al-Shifa hospital are deeply concerning.

We’ve lost touch again with health personnel at the hospital.

We’re extremely worried for their and their patients’ safety.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 15, 2023