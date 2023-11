Δίνουμε ένα από εκείνα τα ραντεβού (σχεδόν) στα τυφλά που συνηθίζονται στις συνεντεύξεις. Καθώς περιμένω στην έξοδο του μετρό, το πρώτο που παρατηρώ βλέποντας τη Στυλιάνα Ιωάννου καθώς ανεβαίνει την κυλιόμενη σκάλα είναι πως εκείνος ο αέρας εφηβικής αυτοπεποίθησης που σχεδόν αγγίζει τα όρια της αλαζονείας και χαρακτηρίζει την Αθηνά, την ηρωίδα που υποδύεται στην νέα σειρά του Βασίλη Κεκάτου «Milky Way», λείπει. Η χειραψία με επιβεβαιώνει. Η Στυλιάνα δεν έχει καμία σχέση με την Αθηνά. «Η Αθηνά είναι όντως πολύ κόντρα στον χαρακτήρα μου. Αλλά και πολύ κοντά σε αυτά που κάνω καλλιτεχνικά» επιβεβαιώνει κι η ίδια.

Απόφοιτος της Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν το 2014, ως ηθοποιός, η Στυλιάνα Ιωάννου έχει ήδη διανύσει κάποια χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή. Το «Milky Way» είναι η πρώτη της δουλειά στην τηλεόραση, ένα μέσο που δεν την ενδιέφερε καθόλου πριν έρθει η πρόταση του Βασίλη Κεκάτου. «Το έκανα υπό συνθήκη, επειδή ήταν ο Βασίλης. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω. Είναι μεγάλη κουβέντα αλλά δεν με γοητεύει. Αυτά που βλέπω δεν με γοητεύουν – λυπάμαι. Σέβομαι τις δουλειές που γίνονται, αλλά δεν μου αρέσουν. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα», λέει η ίδια.

Στυλιάνα, πώς ήρθε η πρόταση να είσαι στο «Milky Way»;

«Από τον Βασίλη (σ.σ. Κεκάτο), ο οποίος είχε δει μια παράσταση που είχα κάνει στην Στέγη, το «We Are In The Army Now». Τότε λόγο πανδημίας γίνονταν όλα διαδικτυακά, οπότε την είδε στο YouTube και στη συνέχεια κάναμε μία συνάντηση. Τα είπαμε πολύ όμορφα και δύο μήνες μετά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “θα κάνω αυτή τη σειρά και θέλω να είσαι”».

Εσύ γνώριζες την δουλειά του;

«Ναι, προφανώς. Και μάλιστα, ήταν στα τρία πρώτα ονόματα με τα οποία ήθελα να συνεργαστώ, αν με ρωτούσες».

Σε φανταζόταν από την αρχή για τον ρόλο της Αθηνάς;

«Νομίζω ότι με φανταζόταν από την αρχή γι’ αυτόν τον ρόλο γιατί είναι πολύ κόντρα σε ’μένα, αλλά αρχικά δεν μας είχε ότι θα ερχόταν αργότερα η διανομή».

Σου θυμίζει καθόλου τον έφηβο εαυτό σου η Αθηνά;

«Όχι καθόλου. Ήμουν πολύ εσωστρεφής, πολύ κλειστή, μαζεμένη, ντροπαλή. Μου θυμίζει λίγο τον εαυτό μου τώρα σε κάποιες φάσεις, αλλά στην εφηβεία σίγουρα δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πολύ συγκρατημένο παιδί και λιγομίλητο. Βέβαια, είχα τα ξεσπάσματά μου, αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό»

Βλέποντας το πρώτο επεισόδιο, η πρώτη αίσθηση που έχουμε ως θεατές για την Αθηνά είναι πως πρόκειται για μια κοπέλα αρκετά επιφανειακή. Όμως, υπάρχουν και κάποια hints ότι ίσως και να μην είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα…

«Η Αθηνά είναι μια 17χρονη κόρη αστυνομικού που ζει στην επαρχία, σε ένα αρκετά αυστηρό περιβάλλον. Είναι κάπως πιο ευκατάστατη από τις φίλες της, μπορεί να αγοράζει ρούχα ας πούμε. Το ότι ο μπαμπάς της είναι αστυνομικός και έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ συντηρητικό κι αυστηρό περιβάλλον βγαίνει και στην συμπεριφορά της ίδιας. Είναι δηλαδή πολύ αυστηρή με τις φίλες της και το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια, υπάρχει και κάτι το οποίο έχει συμβεί στο σχολείο και την έχει τραυματίσει πολύ βαθιά. Θα ήθελε πάρα πολύ να εξαφανίσει αυτό που συνέβη, όμως δεν μπορεί και αυτό την έχει γεμίσει θυμό. Έχει πολύ τσαμπουκά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι δυναμική καθόλου στην πραγματικότητα. Βάζει αυτό το φίλτρο για να μπορέσει να επιβιώσει, είναι η άμυνά της. Δεν μπορώ να πω άλλα προς το παρόν. Γιατί το τρίτο επεισόδιο είναι αυτό που μπαίνει λίγο πιο βαθιά στην προσωπικότητά της και φωτίζονται περισσότερες πτυχές του χαρακτήρα της».

Η Αθηνά μοιάζει να είναι η μαγιά της παρέας. Πόσο βασικός πυλώνας του χαρακτήρα της είναι το κομμάτι φιλία;

«Η Αθηνά βρίσκει διέξοδο στο χορό και τις φίλες της. Ειδικά μετά την τραυματική εμπειρία που είχε, δέθηκε πάρα πολύ με τα κορίτσια, έγιναν η οικογένειά της. Κατά τ’ άλλα, το να πηγαίνει σχολείο είναι για εκείνη καθαρά επιβίωση. Κι επειδή το όνειρό της είναι να φύγει από το χωριό, να πάει στην Αθήνα και να γίνει χορεύτρια, οτιδήποτε πάει κόντρα σε αυτό, οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο, αυτόματα το θεωρεί εχθρικό. Οπότε, εκεί που με τη Μαρία έχουν μια κοινή πορεία μέχρι τα 17, όταν εκείνη ξαφνικά μένει έγκυος, αυτόματα φοβάται ότι μπορεί το όνειρό της μπορεί να ναυαγήσει».

Άρα βασίζεται πολύ και στη Μαρία για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα…

«Ναι. Αν δεν ήταν η Μαρία, δεν ξέρω αν θα πήγαινε. Η Αθηνά δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις μόνη της, δεν έχει ασφάλεια στην ύπαρξή της».

Τελικά, πόσο σκληρό ταξίδι είναι αυτό της ενηλικίωσης;

«Είναι σκληρό, αλλά πώς αλλιώς; Είναι σκληρή λέξη, σχεδόν επιθετική. Νιώθω όμως ότι η ανεξαρτησία που φέρνει είναι λυτρωτική. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρώ ότι όσο σκληρό και να είναι το ταξίδι της ενηλικίωσης, δεν είναι απαραίτητα και τραυματικό. Αν είσαι τυχερή, μπορεί να συμβεί και σε ένα πλαίσιο χωρίς να είναι τραυματική. Όσον αφορά την Αθηνά, δεν ξέρω αν ενηλικιώνεται, αλλά σίγουρα πάει προς τα εκεί. Νιώθω ότι τελικά βρίσκει τον δρόμο της».

Δούλεψες διαφορετικά για την Αθηνά και το «Milky Way»;

«Πολύ διαφορετικά. Γιατί μέχρι τώρα έκανα θέατρο. Δεν είχα ξανακάνει τηλεόραση. Αν και το «MilkyWay» δεν είναι τηλεόραση, είναι σινεμά. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που έμπαινα σε κάτι τέτοιο. Η διαδρομή που ακολουθείς στο θέατρο είναι άλλη. Με τον Βασίλη, ενώ κάναμε πρόβες και δουλεύαμε πολύ, τα γυρίσματα ξεκίνησαν μετά από δύο μήνες».

Οπότε είχες χρόνο να μεταβολίσεις…

«Είχα πάρα πολύ χρόνο να σκεφτώ τη διαδρομή του χαρακτήρα και πώς μπορώ να τον δουλέψω. Είναι πολύ διαφορετικό».

Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε;

«Ναι. Είναι μια σκηνή με έναν τεράστιο μονόλογο που τον δούλευα έξι μήνες, από την μέρα που τον πήρα. Κι ενώ μου έβγαινε στις πρόβες, ξαφνικά όταν βρέθηκε μια κάμερα τόσο κοντά στο πρόσωπό μου και μάλιστα στο δεύτερο μόλις δικό μου γύρισμα – άρα εμπειρία μηδέν – δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αλλά ο Βασίλης ήταν πολύ υποστηρικτικός. Και παρόλο που δεν υπήρχε χρόνος, εκείνος μου είπε “πάρε το χρόνο σου”».

Θα το ξανάκανες;

«Ναι, 100%».

Όταν ήσουν στην ηλικία της Αθηνάς τι έλεγες ότι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;

«Στην ηλικία της είχα ήδη αποφασίσει ότι θέλω να είμαι ηθοποιός. Γι’ αυτό και έκανα μαθήματα. Είχα τη στήριξη της οικογένειας, αλλά πάντα μου έλεγαν οι γονείς μου “κάνε και κάτι άλλο” και λίγο ντιλάραμε στο να κάνω και φιλολογία. Τελικά είχαν δίκιο και δεν το μετάνιωσα. Έμαθα πάρα πολλά και με βοήθησε στο να είμαι πιο ανεξάρτητη τώρα, να μπορώ να επιλέγω».

Υπάρχει ακόμα και σήμερα μια στερεοτυπική άποψη πως ένα κορίτσι που θέλει να γίνει commercialχορεύτρια, performer κ.ο.κ. είναι μάλλον και κάπως επιφανειακή. Μήπως έχει έρθει η ώρα να σπάσουμε τέτοιου είδους στερεότυπα;

«Η στιγμή θα έπρεπε να έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τη στιγμή. Συζητάμε και παλεύουμε ακόμα για τα αυτονόητα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να συμβάλει η σειρά, η οποία προφανώς μπαίνει πάρα πολύ βαθιά σε κοινωνικά ζητήματα. Ο σεξισμός και η πατριαρχία υπάρχουν από τις ρίζες μας. Αυτά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε. Όπως έχει πει και ο Βασίλης, δεν ξέρω αν θα το κάνει η σειρά γιατί οι άνθρωποι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι πολύ συντηρητικοί. Τα τείχη είναι πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά. Οπότε, δεν ξέρω εάν μπορούν να πέσουν με μία σειρά. Σίγουρα, κάτι θα γίνει, κάτι θα αγγίξει. Αλλά έχω πίστη στη νέα γενιά, δηλαδή αυτοί θα μας σώσουν».

Μεγάλωσες Κύπρο. Πόσο οικεία σου είναι η ελληνική επαρχία;

«Μου είναι πολύ οικεία. Το να μεγαλώνεις στην Κύπρο είναι κάτι αντίστοιχο. Μάλλον είναι πιο σκληρή η ελληνική επαρχία. Μπορώ όμως να βρω πάρα πολλά κοινά με την κυπριακή κοινωνία και στον τρόπο που έχω μεγαλώσει και σε αυτά που μας μαθαίνανε στο σχολείο. Οπότε αυτό μου ήταν πολύ οικείο. Νομίζω ότι γι’ αυτό δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό σε αυτή την ηλικία, ήταν τόσο σκληρό για τα κορίτσια – κι όχι μόνο, για όλα τα άτομα – που δεν υπήρχε μονοπάτι να με βρω. Και καλλιτεχνικά δεν μου έβγαινε, ακόμα και στη σχολή ήμουν πολύ κλειστή, πολύ σφιγμένη. Ωστόσο, στην δραματική ήμουν τυχερή να γνωρίσω τον Ηλία Αδάμ με τον οποίο είχαμε κοινές επιθυμίες και κοινή αισθητική. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, είμαι πολύ τυχερή που τον γνώρισα. Ένιωσα ασφάλεια, μπόρεσα να τον εμπιστευτώ κι εκείνος εμένα, και χαράξαμε μαζί μια κοινή διαδρομή, μέσα από την οποία θεωρώ ότι κι εγώ ενηλικιώθηκα».

Υπάρχουν θέματα που σε απασχολούν πολύ και για τα οποία θες να μιλάς μέσα από την τέχνη σου;

«Σίγουρα. Αρχικά για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Γενικότερα, θα ήθελα τόσο πολύ να ξεριζώσω τον σεξισμό, την πατριαρχία που έχω βιώσει και συνεχίζω να βιώνω παντού, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Σίγουρα, επιλέγεις τους ανθρώπους από τους οποίους περιβάλλεσαι αλλά υπάρχει παντού. Είναι κάτι που δεν ξεριζώνεται εύκολα. Θέλει πολλή και προσωπική δουλειά. Όπως σου είπα και πριν, πιστεύω στη νέα γενιά. Μέσα από τις δουλειές που κάνω θέλω να εκθέτω την τοξική κουλτούρα που υπάρχει γύρω μας».

Θα δεις τη σειρά; Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις τον εαυτό σου;

«Όταν με είδα πρώτη φορά λίγο cringαρα. Αλλά ναι, θα τη δω. Περιμένω και θέλω να δω πολύ το τρίτο επεισόδιο».