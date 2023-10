Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνας Μιχαηλίδου, της βουλευτή Χανίων Σέβης Βολουδάκη (η οποία εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής), και άλλων επισήμων, η τελετή λήξης του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν τα βραβεία του φεστιβάλ και παράλληλα δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στα σχολεία που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματά του με τη δημιουργία μαθητικής ταινίας.

Το ήδη προβεβλημένο ντοκιμαντέρ «Ζάκρος» του Φίλιππου Κουτσαφτή, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Μουσείο του Λούβρου τον Φεβρουάριο του 2023 (και θα προβληθεί σε λίγες μέρες στον κινηματογράφο Δαναό της Αθήνας), ήταν εκείνο που κέρδισε την ψήφο του κοινού των Χανίων σε ότι αφορά την μεγάλου μήκους ελληνική παραγωγή ταινίας τεκμηρίωσης.

Η «Ζάκρος» είναι ένα κινηματογραφικό ποίημα του δημιουργού της «Αγέλαστου Πέτρας» αφιερωμένο στην Ιστορία αλλά και στο παρόν αυτού του μικρού όρμου της ανατολικής Κρήτης όπου το 1961 ανακαλύφθηκε ένα μινωικό ανάκτορο και οι αρχαιολόγοι εντόπισαν όσα άφησαν πίσω τους οι Μινωίτες πριν από 3.500 χρόνια.

Το ταξίδι του Κουτσαφτή

Το ταξίδι του Κουτσαφτή έχει αφετηρία την δεκαετία του 1980 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που ενέπνευσαν τον σκηνοθέτη για την δημιουργία της «Ζάκρου» είναι και ο θρυλικός αστροφυσικός Γιώργος Γραμματικάκης που πέθανε πριν από λίγες μέρες.

Με συγκίνηση οι συντελεστές των ταινιών που βραβεύτηκαν έλαβαν τις διακρίσεις τους και ευχαρίστησαν το φεστιβάλ για το βραβείο αλλά και τη θερμή φιλοξενία στα Χανιά.

Βραβεία Κοινού

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ζάκρος, Φίλλιπος Κουτσαφτής

Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Laughing Boy, Alan Gilsenan

Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Where Have all the smiles Gone, Anja Strelec

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Καλάβρυτα – Γκερνίκα, Ισμήνη Σακελλαροπούλου

Vidisova, Γιώργος Παναγόπουλος

Ελληνική Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους

Short Draft, Σπυρίδων Παπασπύρου

Animation

U-Trip, Maria Naidyonova

Η Μικρασιατική Καταστροφή, Γιώργος Χατζηβασιλείου

Σπουδαστική Ταινία Μικρού Μήκους

The Hook, Pietro Venier

Κλείνοντας την βραδιά, ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κ. Ματθαίος Φραντζεσκάκης, σημείωσε ότι «το φεστιβάλ βρίσκεται εδώ για ενδέκατη χρονιά και δίνει το παρόν με τις δράσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ το πιο σημαντικό κομμάτι του, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είχαν λειτουργήσει ως προπομπός του φεστιβάλ, ακόμα πιο πριν.»

Και συνέχισε: «Αυτό που βλέπει κανείς στα Χανιά είναι ένα κοινό καλλιεργημένο στην οπτικοακουστική παιδεία, που αισθάνεται ότι το φεστιβάλ το υπολογίζει, οπότε με τη σειρά του το αγκαλιάζει. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτόν τον διάλογο με την πόλη και είναι σαφώς ένα από τα κίνητρά μας να συνεχίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο, κάθε χρονιά. Από Δευτέρα δουλεύουμε για την 12η διοργάνωση μας!»