Ελλάδα, η χώρα του …ντοκιμαντέρ!

Εξήντα μία μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Μαρτίου.

Κάθε άλλο παρά μικρός αριθμός λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έλληνες επαγγελματίες του σινεμά στο έργο τους, το οποίο το Φεστιβάλ εξακολουθεί να στηρίζει έμπρακτα καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι ταινίες αυτές εντάσσονται στα διαγωνιστικά τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward, καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες, NextGen, Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη.

Αναλυτικά οι ταινίες:

Α) ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διεθνές Διαγωνιστικό

Mighty Afrin: In the Time of Floods, Άγγελος Ράλλης

Ο παντοδύναμος Βραχμαπούτρα φουσκώνει ξανά, έτοιμος να καταπιεί τα πάντα στο διάβα του. Σε ένα νησί από λάσπη που σιγά σιγά εξαφανίζεται, η Αφρίν, μια δωδεκάχρονη ορφανή κοπέλα, ετοιμάζεται να αφήσει τον μοναδικό κόσμο που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα. Όταν το σπίτι της βουλιάζει από τις πλημμύρες, η Αφρίν πηγαίνει με τη σχεδία της στη Ντάκα, μια μητρόπολη που σφύζει από ζωή, για να βρει τον πατέρα της, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από κοντά της. Αναγκασμένη να μεγαλώσει γρήγορα, η Αφρίν πρέπει να αντιμετωπίσει τα μυστήρια ενός κόσμου που βυθίζεται.

Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης, Βάλερυ Κοντάκου

Από την Ελλάδα πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη μετεωρική άνοδο της Queen of the Deuce μέσα από το κύκλωμα πορνό της Times Square τη δεκαετία του 1970, το ομότιτλο ντοκιμαντέρ αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Τσέλι Γουίλσον: μιας πρωτοπόρας επιχειρηματία και αντισυμβατικής μητριαρχικής μορφής, η οποία έχτισε μια αυτοκρατορία με θεμέλια την επιθυμία.

Ζάκρος, Φίλιππος Κουτσαφτής

Ζάκρος, ένα σημαδάκι στον χάρτη της ανατολικής Κρήτης, λουσμένο στο φως και τον άνεμο. Ματιές και απόπειρες για μια περιδιάβαση στους λαβυρίνθους του χρόνου, της ιστορίας, της μνήμης και της καθημερινότητας.

Διαγωνιστικό Newcomers

Ladies in Waiting, Ιωάννα Τσουκαλά

Καθώς η εποχή των ψυχιατρικών ασύλων στην Ευρώπη φτάνει πια στο τέλος της, το Ladies in Waiting επιχειρεί να ρίξει φως στο παρελθόν τους. Μέσα από το μοναδικό πρίσμα μιας οικογένειας νοσηλευτριών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και τις ζωές μιας ομάδας περιθαλπομένων, παρατηρούμε τον κοινωνικά κατακριτέο κόσμο της ψυχικής ασθένειας. Mια ταινία για τα όρια, τις εμπειρίες ζωής και τις διακρίσεις, η οποία αποδομεί και επαναπροσδιορίζει τη ψυχική υγεία.

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…), Ιωσήφ Βαρδάκης

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…), Ιωσήφ Βαρδάκης

Ελλάδα, 1977. Ένα σχέδιο νόμου ενώνει μια ομάδα από ομοφυλόφιλους και τρανς άτομα. Σε μια ιστορική εκδήλωση γεννιέται το πρώτο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Μέχρι το 1990, το ΑΚΟΕ και το περιοδικό του, το Αμφί, θα επηρέαζαν τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και τα ίδια τα άτομα τον εαυτό τους.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα, Χρήστος Αδριανόπουλος

Διαγωνιστικό >> Film Forward

Dogwatch, Γρηγόρης Ρέντης

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα πλοία που διασχίζουν την επικίνδυνη ζώνη ανοιχτά της Σομαλίας προσλαμβάνουν μισθοφόρους για προστασία από τους πειρατές. Σήμερα οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα: την έλλειψη δράσης.

Άβατον, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Sandrine Cheyrol

Το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος διαλογισµού και λατρείας, ένας τόπος ιστορίας και πνευµατικότητας, από τον οποίο αποκλείονται όλες οι γυναίκες εκτός από την Παναγία. Γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και με ποικίλες θρησκευτικές πεποιθήσεις επανεξετάζουν τον αυστηρό κανόνα του Άβατου.

Θερμαστής, Στέλιος Μπουζιώτης

Αυτή ταινία σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση είναι μια επιστολή στην αδερφή που δεν γνώρισα ποτέ, καθώς και μια πράξη συμφιλίωσης με τον πατέρα μου και το αναπόφευκτο του θανάτου. Τρία διαφορετικά φορμά από πέντε δεκαετίες ζωής συνθέτουν ένα κινηματογραφικό ψηφιδωτό που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στη χαρά, τη ζωή και τον στοχασμό της ύπαρξης.

Β) ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

>> Film Forward

Σύγχυση/Διάχυση, Φλώρος Φλωρίδης, Ζανίν Μέραπφελ

The Man on the Left, Μαρία Τσάγκαρη

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Cage Survivor, Ιρίνα Μπόικο

My Cut, Θανάσης Ταταύλαλης

Mykonian Pastoral, Ελιάνα Αμπραβανέλ

Prison Blues, Δομήνικος Ιγνατιάδης

Αναγέννηση, Ολυμπία Κρασαγάκη

Γελώντας στο Αφγανιστάν, Αννέτα Παπαθανασίου

Έμμονες Ώρες στον Τόπο της Πραγματικότητας, Ρέα Βαλντέν

Έξοδος μέσα, Γιώργος Δανόπουλος

Μαθήματα χορού, Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Η μητέρα του σταθμού, Κωστούλα Τωμαδάκη

Μια σκηνοθεσία για την Κίχλη, Αντώνης Τολάκης

Η νέα πατρίδα, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Ξεριζωμένοι, Ελένη Αλεξανδράκη

Όσα είπαμε παλιά ισχύουν, Πηγή Δημητρακοπούλου

Ό,τι λες για μένα, Ευαγγελία Γούλα

Πένθος – Αυτοί που μένουν, Μυρτώ Πατσαλίδου, Μαρία Λούκα

Πέντε φορές ξένος, Βαγγέλης Ευθυμίου

Το σπίτι με τις ροδιές, Ειρήνη Βαχλιώτη, Παναγιώτης Κλειδαράς

Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι, Βαγγέλης Τσάκας

Το τελευταίο αετόπουλο, Στέλιος Κούλογλου, Φωτεινή Λαμπρίδη

Το φωτογραφείο του μπαμπά μου, Καλλιόπη Λεγάκη

Χρήστος, το τελευταίο παιδί, Τζούλια Αμάτι

NextGen

Ένας κόσμος, δύο όψεις, Ζαχαρίας Σπανός

Μνήμη, Γιώργος Αλεξάκης

Πλατφόρμα

Being an Islander, Δημήτρης Μπούρας

Jazzlibrary.gr, from Syros to the Web, Κυριάκος Αγγελάκος

Restor(y)ing, Περικλής Κορτσάρης

SAFEable: Προσβασιμότητα και συμπερίληψη στην ενημέρωση και προστασία από την έμφυλη βία, Νιόβη Αναζίκου

Ακολουθώντας τα ίχνη του εφήμερου, Ειρήνη Χατζηκυριακίδου

Βενιζέλος: Αγώνας για τη Μικρά Ασία, Νίκος Νταγιαντάς

Ο γάμος στο Αφρίν, Θωμάς Σίδερης

Οι δικοί μου άνθρωποι, Άννα Ρεζάν

Έλευσις, Τάκης Μπαρδάκος

Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα, Σταύρος Στάγκος

Με δύο βαλίτσες, Κώστας Αυγέρης

Μια μεγάλη οικογένεια, Βασίλης Λουλές

Στο μυαλό του Ηράκλειτου, Ελισάβετ Λαλουδάκη, Μάσιμο Πιτσοκάρο

Όταν συναντώ τους φίλους μου, Γιάννης Καρύδας

Η τελευταία προσευχή, Βίκη Αρβελάκη, Κατερίνα Μπικάκη

Η τριλογία της Θίσβης, Φαίη Ευφροσύνη Lellios

Φύλα Καπνού, Στάθης Γαλαζούλας, Ελισάβετ Καβαλαράκη

Μια φωνή μέσα στη νύχτα, Χρήστος Τόλης, Άρης Λυχναράς

Από οθόνη σε Οθόνη

Mega Stories: Ιστορίες έμφυλης ταυτότητας, Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Από πατρίδα σε πατρίδα, Πάνος Τσιροζίδης

Από το Eγώ στο Εμείς: Ανδρέας Συγγρός, ο ευεργέτης με τη σκιά των Λαυρεωτικών, Νίκος Μεγγρέλης

Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών», Δημήτρης Χατζημαλλής

Νησιά στην άκρη, Γιώργος Σαβόγλου, Διονυσία Κοπανά

Ο Νικόλας της Μαρίας, Μαρία Γιαννούλη

Καθολικά προσβάσιμη προβολή

Το Φεστιβάλ συνεχίζει τον θεσμό των καθολικά προσβάσιμων προβολών, σε συνεργασία με την Alpha Bank, χορηγό προσβασιμότητας του Φεστιβάλ. Φέτος, θα προβληθεί με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing] η

εμβληματική ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή «Αγέλαστος Πέτρα».

Τέλος, το φετινό Φεστιβάλ εξερευνά τον κόσμο μέσα από το βλέμμα του σκηνοθέτη Σωτήρη Δανέζη, με δύο ντοκιμαντέρ που αφηγούνται ιστορίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα «Roofless Dreams» που ακολουθεί για δεκατρείς μήνες πέντε ανθρώπους που ζουν στα όρια της αστεγίας στους δρόμους της Αθήνας και το «Fishing for Litter», την ιστορία ενός Καβαλιώτη που πέρσι έβγαλε από τη θάλασσα 2,5 τόνους απορρίμματα.