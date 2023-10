Να απελευθερώσουν την κόρη της, που κρατείται όμηρος από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε την Τρίτη τους ηγέτες του κόσμου η μητέρα της Γαλλοϊσραηλινής Μία Σεμ, αφού οι ισλαμιστές πρόβαλαν ένα βίντεο που την δείχνει σε αιχμαλωσία.

«Ζητώ από τους παγκόσμιους ηγέτες να επιστραφεί η κόρη μου στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι», δήλωσε η Κέρεν Σεμ σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Η μητέρα της, Κέρεν Σεμ, μίλησε μία ημέρα αφότου η Χαμάς μετέδωσε ένα βίντεο που έδειχνε την κόρη της να δέχεται θεραπεία στο τραυματισμένο της χέρι. «Εκλιπαρώ τον κόσμο να μου επιστρέψει το μωρό μου», είπε η Σεμ, αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απαίτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της.

Η Κέρεν Σεμ ανέφερεότι η κόρη της βρισκόταν σε ένα πάρτι ρέιβ στην έρημο κοντά στα σύνορα, όταν απήχθη στη Γάζα κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. «Τώρα βρίσκεται στη Γάζα. Δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν πολλοί ενήλικες, παιδιά, μωρά και επιζώντες του Ολοκαυτώματος», είπε για άλλους Ισραηλινούς και ξένους που κρατούνται από μαχητές. «Πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όλοι μαζί πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τρομοκρατία».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιβεβαίωσε την ταυτότητα 199 ομήρων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τοπικές επιδρομές στα σύνορα κατά τις οποίες εντόπισαν τα πτώματα ορισμένων από τους απαχθέντες, με την τελευταία τέτοια επιχείρηση να πραγματοποιείται την Τρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Η Σεμ δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν η κόρη της «ήταν ζωντανή ή νεκρή» μέχρι που η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με το πρόσωπό της. «Υπήρχε μια φήμη που έλεγε ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο πόδι. Τραυματίστηκε στο χέρι. Χειρουργήθηκε», δήλωσε η Κέρεν Σεμ. «Φαίνεται τρομοκρατημένη. Λέει ό,τι της λένε. Ανησυχώ πραγματικά γι’ αυτήν», πρόσθεσε.

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of an Israeli hostage

Hamas psychological warfare?

Mia Shem, 21 years old from Shoham said: «They are taking care of me… I only ask that you get me out of here as soon as possible. Please."

Here’s the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow

