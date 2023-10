Γιατί το ράγκμπι, με τη μορφή του Rugby sevens, και όχι το american football. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 θα διεξαχθούν επί αμερικανικού εδάφους.

Η οργανωτική επιτροπή του LA28 κέρδισε το μεγάλο στοίχημα και, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή της ΔΟΕ, στο καλεντάρι του κορυφαίου αθλητικού ραντεβού, που θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2028 (14 ως 30), εντάχθηκαν τα προτεινόμενα αθλήματα αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Το baseball και το softball επανάκτησαν τη θέση τους στο ολυμπιακό πρόγραμμα, όπως επίσης το cricket (T20) και το lacrosse (sixes) για πρώτη φορά μετά το 1900 και το 1948 αντίστοιχα. Παρεμπιπτόντως εγκρίθηκε η επιστροφή τόσο της άρσης βαρών όσο και του μοντέρνου πεντάθλου, σε αντίθεση με την πυγμαχία της οποίας η «υποψηφιότητα» τελεί ακόμη υπό μερική αμφισβήτηση.

Ένα από τα δύο πρωτοεμφανιζόμενα αθλήματα στο Λος Άντζελες θα είναι το Squash. Το άλλο, κι εδώ έγκειται η μεγάλη έκπληξη, θα είναι το -σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό- Flag Football!

It’s Official!

Flag Football is coming to the 2028 #Olympics 🏈#RepTheFlag #FlagFootball @IFAFMedia pic.twitter.com/T0qANEAa2o

— USA Football 🇺🇸🏈 (@USAFootball) October 16, 2023