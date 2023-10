Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας, αυτό της πρωτεύουσας Δαμασκού και εκείνο της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, έπειτα από ισραηλινές επιδρομές που εξαπολύθηκαν σήμερα με στόχο τα δύο αυτά αεροδρόμια, μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι «ταυτόχρονες» αεροπορικές επιδρομές «κατέστρεψαν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας», τόνισε συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συριακό φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης Sham FM ανέφερε ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα δύο αεροδρόμια.

Πηγές ανέφεραν ότι οι επιδρομές στα αεροδρόμια έχουν σκοπό να διαταράξουν ιρανικές γραμμές ανεφοδιασμού προς τη Συρία.

Ο ισραηλινές επιθέσεις γίνονται ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν αναμένεται να επισκεφτεί τη Συρία.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 – 𝗦𝗬𝗥𝗜𝗔 The Iranian Foreign Minister’s plane turns back after it was unable to land in Syria as a result of the Israeli bombing of Damascus Airport.#IsraelPalestineWar #Israel #IsraelPalestineConflict #Gaza#IsrealUnderAttack #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/K7BinY4wt3 — NVN (@NowVideoNetwork) October 12, 2023

BREAKING: Israel carried out a barrage of strikes on the Damascus International Airport and the Aleppo International Airport in Syria, Syrian reports alleged on Thursday.#Israel | #Syria https://t.co/R637yMxpGw — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 12, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ στόχευσε εισερχόμενες αποστολές όπλων του Ιράν που προορίζονταν για υποτιθέμενη παράδοση στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία λίγο πριν προσγειωθεί αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.