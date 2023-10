Είναι ένα από τα πολλά βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα και καταδεικνύουν τη φρίκη του πολέμου.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο ενός πατέρα, ο οποίος μιλά στο CNN και με δάκρυα στα μάτια δηλώνει ότι προτιμά που η 8χρονη κόρη του σκοτώθηκε, παρά να βρισκόταν αιχμάλωτη στα χέρια της Χαμάς.

Ο Thomas Hand περίμενε δύο ημέρες προκειμένου να μάθει νέα για την κόρη του, Emily, η οποία αγνοούνταν, μετά την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στην πόλη κιμπούτς το πρωί του Σαββάτου.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

— CNN (@CNN) October 12, 2023