Αλλάζει στάση η Άγκυρα σχετικά με το drone που κατέρριψαν την Πέμπτη η Αμερικανοί στη Συρία καθώς έστω και με καθυστέρηση παραδέχονται τελικά ότι ήταν δικό τους. Στη σχετική ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ αποδίδει την κατάρριψη σε τεχνικούς λόγους και συγκεκριμένα στους μηχανισμούς αποφυγής εμπλοκής με «τρίτα μέρη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται το γεγονός αυτό να επηρεάσει τις επιχειρήσεις της στην Τουρκία.

