Feast Like A Beast. Σε ελεύθερη μετάφραση «καταβρόχθισε σαν ένα τέρας». Ή αλλιώς ο σαρωτικός τρόπος που ο Jimmy Donaldson, ο δημοφιλής MrBeast του διαδικτύου, καταφέρνει να περνά από το ένα επιχειρηματικό level στο άλλο αυξάνοντας διαρκώς την πίτα του στην αμερικανική αγορά.

Ήδη στις 26 Σεπτεμβρίου, και ύστερα από την τελευταία ενημέρωση του Forbes, η περιουσία του θαυματουργού 25χρονου είχε φτάσει τα 54 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον είναι ο πρώτος Αμερικανός influencer, ο οποίος μέσα από τη φίρμα σοκαλατοειδών ιδρύσεως 2022 «γκρέμισε» τη μεγάλη πύλη και, ως επίσημος συνεργάτης των Charlotte Hornets, εισέβαλε στο απόρθητο ως σήμερα κάστρο του NBA.

Το λογότυπο των Feastables θα καταλαμβάνει την αριστερή τιράντα των εμφανίσεων της πρώτης ομάδας, της θυγατρικής που αγωνίζεται στην G-League και της αυτής των esports που μετέχει στο πρωτάθλημα του NBA 2K. Επίσης θα απαντάται σε διάφορες εκδηλώσεις του οργανισμού όπως συνεντεύξεις Τύπου και συνεντεύξεις παικτών.

Μπορείς να σκουπιστείς αν θες…

We’re entering feast mode this season. 😼@feastables | #LetsFly35 pic.twitter.com/jo9FphFqU1

— Charlotte Hornets (@hornets) October 2, 2023

Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν διέρρευσαν. Είναι, πάντως, η πρώτη επικερδής συμφωνία που η νέα ιδιοκτησία του franchise έκλεισε δύο μήνες μετά την αγορά των μετοχών από τον Μάικλ Τζόρνταν.

Υπολογίζεται με βεβαιότητα πως ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια δολάρια ετησίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ο προηγούμενος αντίστοιχος χορηγός των Hornets, η διαδικτυακή πλατφόρμα δανείων Lending Tree, πλήρωνε αυτό το ποσό για κάθε χρόνο της τριετούς ανανέωσης που είχε συναποφασιστεί το 2020.

«Βγαίνουμε λίγο έξω από το κουτί», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Feastables, Reed Duchscher, για το νέο εγχείρημα. «Οι Hornets είναι ξεκάθαρα μια από τις πιο συναρπαστικές ομάδες στο NBA και πλέον ελκυστικές για τους νέους, οπότε δεν θα μπορούμε παρά να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνδυάστηκε με την κυκλοφορία νέων ειδών σοκολάτας στα ράφια των σουπερμάρκετ, ένα αν μη τι άλλο πανέξυπνο διαφημιστικό τρικ για την πιο επιτυχημένη προώθηση.

Όσο κι αν εξηγήθηκε με εμπορικά επιχειρήματα η στρατηγική επιλογή, ο πυρήνας της ήταν το συναίσθημα.

Ο Jimmy Donaldson διέθετε το οικονομικό εκτόπισμα να ψάξει για μια πιο εμπορική ομάδα με υψηλότερο hype. Διάλεξε τους Hornets, διότι ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκρίνβιλ της Βόρειας Καρολάινα, το οποίο από τη Σάρλοτ απέχει οδικώς λιγότερο από δυο ώρες.

Από ‘κει άρχισε, άλλωστε, την ανέλιξή του στην «ιεραρχία» των YouTubers έως ότου γίνει ο πιο καλοπληρωμένος content creator της εποχής – πάνω από τον πυγμάχο Jake Paul.

Τα πρώτα προσωπικά videos άρχισε να τα δημοσιεύει το 2012 σε ηλικία μόλις 13 ετών. Ήταν, τότε, ο MrBeast6000. Απαιτήθηκε βέβαια μια πενταετία προτού εκτοξεύσει τη φήμη του.

Το 2017 ένα video με τίτλο «Μετρώντας ως τις 100.000» συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες προβολές, με αποτέλεσμα οι subscribers ν’ αυξηθούν κατακόρυφα, το πρωτογενές υλικό του να μοιράζεται διαρκώς και να εξελιχθεί σ’ έναν από τους πιο επιδραστικούς influencers με σχεδόν 350 εκατομμύρια ακολούθους σε όλες τις πλατφόρμες (YouTube, Tik Tok, Instagram κλπ).

Τα πλέον δημοφιλή videos του MrBeast ήταν ως τώρα όσα περιελάμβαναν πολύ σκληρές προκλήσεις ανθρώπινης επιβίωσης. Μερικές εξ αυτών το «θαμμένος για 50 ώρες», το «νηστικός για 30 ημέρες» το «50 ώρες στην απομόνωση» και το «προσέλαβα εκτελεστή να με σκοτώσει». Μαζί χάριζε και πλούσια δώρα που εξασφάλιζε για τους ακολούθους του από αμέτρητους χορηγούς.

Σχεδόν πεντακόσια εκατομμύρια προβολές προσέλκυσε η προσομοίωση του «Squid Game» στην πραγματική ζωή, ενώ άλλα 350 εκατομμύρια το παιχνίδι «ο τελευταίος που θα επιζήσει στον κύκλο κερδίζει 500.000 δολάρια».

Σταδιακά ο Jimmy Donaldson άρχισε να σκέπτεται τα επόμενα επαγγελματικά βήματά του. Το 2020 ανακοινώθηκε η δημιουργία του πρώτου εικονικού εστιατορίου, της αλυσίδας MrBeast Burger, που έστελνε φαγητό μετά από διαδικτυακές παραγγελίες.

Ένα εγχείρημα που εν τέλει κατέληξε στα δικαστήρια, διότι ο ίδιος ο Donaldson μήνυσε την Virtual Dining Concepts για χαμηλή ποιότητα πρώτων υλών και πλήγμα στη φήμη της εταιρίας.

happy national cheese lovers day! 🧀 celebrate with us by ordering a cheesy beast burger or karl’s deluxe pic.twitter.com/Lw2T6KNT7x

— MrBeast Burger (@MrBeastBurger) January 20, 2022