Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία συμπαράστασης προς τον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ της Πανεπιστημίου που αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό με το άδοξο κλείσιμό του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, κ. Λουκάς Κατσίκας, καλωσόρισε το κοινό του κατάμεστου Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου την βραδιά της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου, που σηκώθηκε η αυλαία της 29ης διοργάνωσης του φεστιβάλ.

Ο κ. Κατσίκας μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική ιστορία για το πώς η ζωή και η επαγγελματική του πορεία άλλαξαν ριζικά μέσα σε μια νύχτα, χάρη σε μια προβολή την οποία παρακολούθησε στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ (μια από τις αίθουσες που φιλοξενούν τις ταινίες της φετινής διοργάνωσης), έφηβος ακόμη, τον Σεπτέμβριο του 1989. «Μια ιστορία όπως τόσες άλλες ανθρώπων που βρέθηκαν στο ΙΝΤΕΑΛ, έκαναν εκεί φιλίες και έρωτες, έζησαν μερικές από τις πιο αλησμόνητες κινηματογραφικές τους εμπειρίες», είπε αποτίνοντας έναν σύντομο φόρο τιμής.

Σημείωσε δε ότι η Αθήνα, οι πολίτες της και βέβαια οι Νύχτες Πρεμιέρας θα χάσουν ένα ακόμη σπίτι τους, όπως νωρίτερα συνέβη με τα σινεμά ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΠΟΛΛΩΝ. «Θα χάσουν ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού τους, και στο τέλος το μόνο που θα μας απομείνει θα είναι οι αναμνήσεις και κάποιες φωτογραφίες για να μας θυμίζουν θλιβερά πόσο ομορφότερα και καλύτερα ήταν κάποτε τα πράγματα σε μια κάποτε -κυριολεκτικά και μεταφορικά- ολόφωτη περιοχή όπως η Πανεπιστημίου σταδιακά βυθίζεται στο σκοτάδι αφού όλα τα όμορφα φώτα της σβήνουν ένα προς ένα».

Η έναρξη του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έγινε με την πανελλήνια πρώτη προβολή δύο πολυαναμενόμενων ταινιών, την πιο πρόσφατη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Strange way of life» και γοητευτικούς πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ και την ταινία μεγάλου μήκους ταινία «Περασμένες ζωές» της της Σελίν Σονγκ.

Μάλιστα, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έστειλε βίντεο χαιρετισμού ευχαριστώντας το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που επέλεξε το «Strange way of life» ως επίσημη έναρξη του φετινού Φεστιβάλ. Οι διεθνείς σκηνοθέτιδες Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ και Aνια Γκαλντάνοβα των οποίων οι ταινίες «How to have sex» και «Queendom» προβάλλονται στο φεστιβάλ ήταν παρούσες στην τελετή έναρξης όπως και ο σκηνοθέτης Μινγκ Λιανγκ και ο ηθοποιός Ζάο Μπινγκρούι της ταινίας «Carefree days».

Ανάμεσα στο πλήθος των πιστών φίλων του θεσμού που βρέθηκαν στην πρεμιέρα ήταν οι σκηνοθέτες και σκηνοθέτιδες Άγγελος Φραντζής, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Τζώρτζης Γρηγοράκης, Αντουανέττα Αγγελίδη, Ευαγγελία Κρανιώτη, Nίκος Σκαρέντζος, Νίκος Περάκης, Σοφία Εξάρχου, Βασίλης Κεκάτος και οι ηθοποιοί Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Κώστας Νικούλι, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Σοφία Κόκκαλη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας «Το αγόρι και ο ερωδιός» που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.