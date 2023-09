Δεκαέξι 16 ταινίες από όλο τον κόσμο θα φιλοξενηθούν φέτος στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ τμήμα της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία Χρυσή Αθηνά, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer. Το φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, υπόσχεται «συναρπαστικές ιστορίες για την οικογένεια, τον έρωτα, την ταυτότητα, την φιλία και την ελευθερία, τρυφερές εξερευνήσεις στην παιδική και την ενήλικη ζωή, οξυδερκείς καταδύσεις σε επίκαιρα ζητήματα, συγκινητικά ανθρώπινα πορτρέτα».

HOW TO HAVE SEX Ηνωμένο Βασίλειο

Σκηνοθεσία: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Μια νεαρή κοπέλα ταξιδεύει με τις φίλες της στα Μάλια για να ζήσει την διονυσιακή εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. To σχέδιό της είναι σχετικά απλό: κλάμπινγκ, άφθονο αλκοόλ, γνωριμίες. Ετοιμάζεται για τις καλύτερες διακοπές τις ζωής της, ένα γεγονός όμως το τελευταίο βράδυ είναι αρκετό για να γκρεμίσει τα εφηβικά της όνειρα.

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ (HOARD) Ηνωμένο Βασίλειο

Σκηνοθεσία: Λούνα Κάρμουν

Η 10χρονη Μαρία ζει με τη μαμά της στο Λονδίνο του 1984, σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια και αγάπη. Παρά την ψύχωση που ορίζει τη ζωή της, η Σύνθια είναι αφιερωμένη στην κόρη της, μαζεύοντας άχρηστα αντικείμενα για να της τα προσφέρει σε ένδειξη απόλυτης αφοσίωσης. Μέχρι που μια μέρα η Μαρία ξεριζώνεται βίαια από το ονειρικό σκουπιδοφρούριο της παιδικής της ηλικίας, για να παραδοθεί στα χέρια μιας τρυφερής θετής μητέρας και μιας πιο φυσιολογικής ενηλικίωσης.

ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ (CAREFREE DAYS) Κίνα

Σκηνοθεσία: Μινγκ, Λιάνγκ

Η ζωή της 25χρονης Ζου ανατρέπεται ξαφνικά, όταν μια μέρα ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια. Ο άσωτος πατέρας της επιστρέφει σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αντικαταστήσει τη μητρική φροντίδα, και μαζί με την κολλητή της και έναν παλιό συμμαθητή γίνονται η ασπίδα προστασίας της και μαζί ξεκινούν ένα πανέμορφο και συγκινητικό ταξίδι.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ (OPPONENT) Σουηδία

Σκηνοθεσία: Μιλάντ Αλάμι

Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής του «Ένας Χωρισμός» ερμηνεύει εντυπωσιακά έναν πάλαι ποτέ πρωταθλητή της πάλης ο οποίος δραπετεύει με την οικογένειά του από το Ιράν για να αποφύγει τις συνέπειες μιας επώδυνης φήμης εις βάρος του. Ζώντας πλέον καθημερινά με την αγωνία της απέλασης, σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί πρόσφυγες στον παγωμένο σουηδικό βορρά, ο ήρωας αποφασίζει να ξαναγυρίσει επαγγελματικά στην παλαίστρα. Εκεί όμως τον περιμένουν το παρελθόν και η απωθημένη εκείνη πλευρά του από την οποία προσπάθησε να αποδράσει. Επίσημη υποβολή της Σουηδίας για το προσεχές Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

ΤΟΤΕΜ (TÓTEM) Μεξικό

Σκηνοθεσία: Λίλα Αβιλές

Βραβευμένη στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βερολίνου, η επίσημη υποβολή του Μεξικού για το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας έχει στο επίκεντρο ένα επτάχρονο κορίτσι ετοιμάζεται, μαζί με την ευρύτερη οικογένειά της, να γιορτάσουν τα γενέθλια του πατέρα της. Καθώς οι πυρετώδεις προετοιμασίες δίνουν θέση στο πάρτι που ακολουθεί, το κοριτσάκι συνειδητοποιεί (μαζί με εμάς, τους θεατές) ότι η γιορτή αποτελεί ταυτόχρονα έναν μελαγχολικό αποχαιρετισμό και πως η αληθινή αγάπη παραμένει μοναδικό καταφύγιο και παρηγοριά κόντρα στις μεγάλες θλίψεις αυτού του κόσμου.

Η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ (COPENHAGEN DOES NOT EXIST) Δανία

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκόβμπιεργκ

Ο Έσκιλ Βογκτ, ο πιο περιζήτητος σεναριογράφος της Σκανδιναβίας (υποψήφιος για Όσκαρ με τον «Χειρότερο Άνθρωπο στον Κόσμο»), ξεδιπλώνει μέσα από παραπλανητικά φλας μπακ την αντισυμβατική ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που επέλεξαν να είναι διαφορετικοί από τους άλλους

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ (MATRIA) Ισπανία

Σκηνοθεσία: Aλβαρο Γκάγκο

Το «Mητέρα, Πατρίδα» είναι ένα πορτρέτο μιας εργάτριας, μιας μάνας αλλά και ενός τόπου που δεν σου επιτρέπει να είσαι γυναίκα. Η Μαρία Βάσκες δίνει μια θριαμβευτική ερμηνεία σε ένα απρόσμενο ισπανικό δράμα με έντονους απόηχους Κεν Λόουτς, που συγκρούεται με την πατριαρχία με όλο του το είναι.

ΣΧΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ (RICEBOY SLEEPS) Καναδάς

Σκηνοθεσία: Aντονι Σιμ

Βασισμένος σε προσωπικά βιώματα, ο Αντονι Σιμ συνοψίζει με αξιοθαύμαστη ωριμότητα την εμπειρία μιας ολόκληρης γενιάς Ασιατών μεταναστών, κλείνοντάς την σε μια τρυφερή όσο κι αδυσώπητα αληθινή ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια μητέρα και τον γιο της. Με λυρισμό αντάξιο της συναισθηματικής δίνης στην καρδιά των χαρακτήρων του, το «Σχιστά Μάτια» είναι ένα κομψοτέχνημα ενηλικίωσης το οποίο απέσπασε δεκάδες βραβεία σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ (SLOW) Λιθουανία

Σκηνοθεσία: Μαρία Καβταράτζε

Μια νεαρή δασκάλα χορού και χορεύτρια νομίζει ότι βρήκε ιδανικό εραστή και πιθανόν σύντροφο στο πρόσωπο ενός ελκυστικού και συμπαθέστατου διερμηνέα για κωφούς. Μόνο που εκείνος της γνωστοποιεί ότι είναι δυστυχώς ασεξουαλικός, άρα η όποια προοπτική μεταξύ τους είναι εξ ορισμού προβληματική. Υποβολή της Λιθουανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

20.000 ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (20,000 SPECIES OF BEES) Ισπανία

Σκηνοθεσία: Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγουρέν

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών, όμως ένα οκτάχρονο τρανς κορίτσι προσπαθεί να κατανοήσει τις σεισμικές αλλαγές που συντελούνται στον εύθραυστο εσωτερικό του κόσμο. Η μητέρα του στέκει ενθαρρυντικά στο πλευρό του. Ένα γεμάτο τρυφερότητα ντεμπούτο, με την καταπληκτική ερμηνεία της μικρής Σοφία Οτέρο που τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου, μετατρέπεται από γλυκύτατη ιστορία ενηλικίωσης σε μια οικουμενικής σημασίας δήλωση για το δικαίωμα καθενός ανθρώπου να ορίζει την ταυτότητά του και να αγαπιέται γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Όχι γι’ αυτό που οι άλλοι περιμένουν να είναι.

ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ (LOST COUNTRY) Σερβία

Σκηνοθεσία: Βλάντιμιρ Πέρισιτς

Σερβία, 1996. Την ώρα που στη χώρα μαίνονται οι διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, ο 15χρονος Στέφαν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει την πιο δύσκολη επανάσταση από όλες. Πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με την πολυαγαπημένη του μητέρα, εκπρόσωπο Τύπου και συνένοχο της διεφθαρμένης κυβέρνησης εναντίον της οποίας εξεγείρονται οι φίλοι του. Με πολιτική συνείδηση αλλά και σπάνια ενσυναίσθηση, που φέρνουν στο νου το κοινωνικό σινεμά του Κριστόφ Κισλόφσκι, ο Βλάντιμιρ Πέρισιτς σκιαγραφεί το πιεστικό δίλημμα του άγουρου ήρωά του σαν έναν καταπιεστικό κλοιό που σφίγγει ολοένα και περισσότερο, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (THE THEORY OF EVERYTHING) Γερμανία

Σκηνοθεσία: Τιμ Κρέγκερ

1962. Σε ένα επιστημονικό συνέδριο φυσικής στις Αλπεις, ένας νεαρός φοιτητής προσπαθεί να ολοκληρώσει τη διπλωματική του γύρω από μια προκλητική θεωρία για την ύπαρξη παράλληλων πραγματικοτήτων, ενώ σύντομα παράξενα φαινόμενα γύρω του μοιάζουν να την επιβεβαιώνουν: δυσοίωνες φιγούρες, αλλόκοτοι σχηματισμοί νεφών στον ουρανό, ανεξήγητοι θάνατοι και σωσίες, και –φυσικά– μια μυστηριώδης πιανίστρια την οποία ερωτεύεται σφόδρα. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη που ξεπρόβαλε φέτος από το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας.

ΡΙΣΕΛΙΕ (RICHELIEU) Καναδάς

Σκηνοθεσία: Πιερ-Φιλίπ Σεβινί

Έπειτα από έναν επώδυνο χωρισμό που την άφησε με τρομακτικά χρέη, η Αριάν αναγκάζεται να πιάσει δουλειά σε μια μονάδα επεξεργασίας σιτηρών ως ισπανόφωνη διερμηνέας για τους εποχιακούς εργάτες από τη Λατινική Αμερική. Καθώς αναλαμβάνει χρέη μεσάζοντα μεταξύ των εργαζομένων που υφίστανται τρομερή εκμετάλλευση κι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, και των ανωτέρων της, σύντομα θα διχαστεί ανάμεσα στη δική της επιβίωση και την παρόρμησή της να τους βοηθήσει.

ΔΑΓΚΩΜΑΤΙΑ (BITTEN) Γαλλία

Σκηνοθεσία: Ρομέν Ντε Σεν-Μπλανκά

Γαλλία, 1967. Πεπεισμένη ότι θα πεθάνει το επόμενο πρωινό, η 17χρονη Φρανσουάζ πείθει την κολλητή της να το σκάσουν από το καθολικό σχολείο θηλέων, για να περάσουν την τελευταία της νύχτα σε χορό μεταμφιεσμένων που γίνεται σε μια εγκαταλελειμμένη βίλα μέσα στο δάσος. Δυσοίωνα οράματα, αινιγματικά μενταγιόν που προβλέπουν το μέλλον, απειλητικές ανδρικές μορφές κι ένα αγόρι που μπορεί να είναι ή να μην είναι βαμπίρ θα σημαδέψουν τις μικρές ώρες της μεθυσμένης τους νύχτας, σε μια ανορθόδοξη ιστορία ενηλικίωσης.

ΟΙΩΝΟΣ (OMEN) Βέλγιο, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Σκηνοθεσία: Μπαλοζί

O Κόφι ζει στο Βέλγιο με τη φιλενάδα του, απόβλητος από την οικογένειά του στην Αφρική εξαιτίας ενός δαιμονικού σημαδιού στο πρόσωπό του. Λίγο πριν γίνει πατέρας, αποφασίζει να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να συμφιλιωθεί με τους δικούς του. Μια επιληπτική κρίση ανοίγει την πόρτα στην ψυχεδελική πανδαισία που θα ακολουθήσει. O Πάκο είναι μέλος μιας εφηβικής cross-dressing συμμορίας, βουτηγμένης στα στρας και τη βία…΄

ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ ΝΤΑΪΝΑ (ARTHUR & DIANA) Γερμανία

Σκηνοθεσία: Σάρα Σούμα

Κολλημένοι στην κίνηση κάπου στο Βερολίνο, ο ανέμελος Aρθουρ και η νευρωτική Νταϊάνα πατούν απότομα γκάζι και ξεκινούν για ένα ασταμάτητο road trip, σαν νοσταλγικές σχολικές διακοπές που δεν τελειώνουν ποτέ. Η πηγαία σχέση στοργής ανάμεσά τους προδίδει το γεγονός ότι είναι στ’ αλήθεια αδέρφια, τίποτα όμως δεν σε προετοιμάζει για την επίθεση γοητείας που θα ασκήσει πάνω σου αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι που αλλάζει συνεχώς διαθέσεις και ταχύτητες, μέσα από τις πολύχρωμες και άκρως χαριτωμένες περιπέτειες δυο αθεράπευτων μποέμ ηρώων που απλούστατα δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Και θα κάνουν τα πάντα μέχρι να το πετύχουν.