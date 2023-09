Οι άνθρωποι που εργάζονται εξ αποστάσεως αποκλειστικά, παράγουν παράγουν λιγότερους ρύπους, απ’ όσους και όσες δουλέυουν δια ζώσης, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που εργάζονται μόνο από το σπίτι προβλέπεται πως μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα κατά 54%, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε γραφείο, σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Ωστόσο, οι «υβριδικοί» εργαζόμενοι, που δηλαδή συνδυάζουν την τηλεργασία με την δια ζώσης εργασία, δεν έχουν αντίστοιχη μείωση των ρυπών τους, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Πιο συγκεκριμένα, μια ημέρα εξ αποστάσεως εργασίας την εβδομάδα μείωσε τις εκπομπές ρύπων μόνο κατά 2%, λόγω εξοικονόμησης ενέργειας μέσω παραγόντων όπως η αύξηση των μετακινήσεων.

Όμως, η τηλεργασία δύο ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα φαίνεται να μειώνει τις εκπομπές ρύπων έως και 29%, αναφέρει ο The Guardian.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell και τη Microsoft χρησιμοποίησαν πολλαπλά σύνολα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των εργαζομένων της Microsoft και εξέτασαν πέντε κατηγορίες εκπομπών ρυπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας σε γραφείο και κατοικία, διαπιστώνοντας ότι οι κλάδοι στους οποίους καταγράφηκε τα χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα ήταν εκείνοι της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Οι επιπλέον παράγοντες