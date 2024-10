Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, ο Βρετανός σύντροφός του Matthew Smith και άλλος ένας άνδρας συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθεση σωματεμπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι Jeffries, Smith και ο φερόμενος ως μεσάζων τους συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης ενώ το FBI και η εισαγγελία αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Former Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries and two others were arrested Tuesday as part of a criminal sex trafficking investigation, sources familiar with the investigation told ABC News. https://t.co/XhJq55lYHx pic.twitter.com/f8uYse65bk

