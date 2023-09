Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μετέβη σήμερα στο Κίεβο για μια μη προαναγγελθείσα επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως ανέφεραν το πρωί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του θα διανυκτερεύσει στην Ουκρανία για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και πιθανόν να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο αμερικανικής βοήθειας αξίας μεγαλύτερης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως ανακοίνωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων σχετικά με την επίσκεψη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ασκούν δημόσια κριτική στη στρατηγική της Ουκρανίας και την περασμένη εβδομάδα είπαν ότι παρατήρησαν αξιοσημείωτη πρόοδο από την πλευρά της Ουκρανίας κατά τις προηγούμενες 72 ώρες της επίθεσης στα νοτιοανατολικά.

Η Ουάσινγκτον θα ήθελε να έχει διάλογο με τους Ουκρανούς για το πώς εξελίσσεται η αντεπίθεση, για την αξιολόγηση των αναγκών επί του πεδίου αλλά και για τα όποια βήματα που πιθανόν να απαιτούνται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας ενόψει των χειμερινών μηνών, όπως είπε ο αξιωματούχος διατηρώντας την ανωνυμία του.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάβουμε μια πραγματική αξιολόγηση από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Θέλουμε να δούμε, να ακούσουμε πώς σκοπεύουν να προωθηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες», είπε.

Returned to Kyiv today to meet with our Ukrainian partners to discuss their ongoing counteroffensive, future assistance and reconstruction efforts, and above all, to reinforce the unwavering U.S. commitment to Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023