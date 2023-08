Η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το γραφικό θέρετρο Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, ενώ άφησε πίσω της αποκαΐδια και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στα πλάνα από την περιοχή διακρίνονται ολόκληρες γειτονιές και επιχειρήσεις ισοπεδωμένες και οχήματα, καμένα ολοσχερώς, στη δυτική πλευρά του νησιού. Λόγω της φωτιάς έκλεισαν οι περισσότεροι δρόμοι γύρω από τη Λαχέινα, την ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Χαβάης. Η πόλη είναι ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα του Μάουι και προσελκύει σχεδόν 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο – δηλαδή το 80% των επισκεπτών του νησιού. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι πυρκαγιές πυροδοτήθηκαν από την ξηρή βλάστηση, τους ισχυρούς ανέμους και τη χαμηλή υγρασία.

Ένας κάτοικος του Μάουι, ο Ντάστιν Καλεϊόπου, είπε ότι η οικογένειά του, που τώρα έχει μεταφερθεί στην άλλη πλευρά του νησιού, είχε στη διάθεσή της μόλις μερικά λεπτά για να φύγει. Έχασε όμως δύο σπίτια που της ανήκαν εδώ και πολλές γενιές. «Υπάρχουν ακόμη τόσοι πολλοί άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορούμε να έλθουμε σε επαφή και αυτό ισχύει για πολλές οικογένειες εδώ», είπε μιλώντας στο πρόγραμμα Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC News. «Όλοι οι γνωστοί μου είναι πλέον άστεγοι», πρόσθεσε.

Τέτοιες σκηνές ολέθρου έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Οι πυρκαγιές ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες της Ευρώπης να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Στον δυτικό Καναδά οι ασυνήθιστης έντασης δασικές πυρκαγιές δημιούργησαν σύννεφα καπνού που κάλυψαν τις βόρειες ΗΠΑ.

Πυρκαγιές ξεσπούν κάθε χρόνο στη Χαβάη, εξήγησε ο Τόμας Σμιθ, ένας καθηγητής περιβαλλοντικής γεωγραφίας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου, όμως οι φετινές εξαπλώνονται ταχύτερα και είναι μεγαλύτερες από το συνηθισμένο, λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης, των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που συνοδεύουν τα κοντινά συστήματα καταιγίδων.

When a whole city is on fire: Lahaina/Hawaii as seen from a passenger plane 😢 #Maui #Lahaina #lahainafire #MauiFires #Hawaii #hawaiifires pic.twitter.com/dH3JkCMBfZ



Στο Μάουι, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε τρία διαφορετικά μέτωπα, ανέφεραν αξιωματούχοι αργά το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Οι φλόγες κατέστρεψαν συνοικίες στην Κούλα, στην ορεινή περιοχή Απκάντρι ενώ απειλούν το Κιχέι, στο νότιο Μάουι.

Η αντικυβερνήτρια της Χαβάης Σίλβια Λιουκ είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι οι αρχές συνεχίζουν ακόμη την εκτίμηση των ζημιών. «Θα είναι μακρύς ο δρόμος για την ανάκαμψη», σημείωσε.

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης και πήραν διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων του τυφώνα Ντόρα, που απείχε εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαβάης. Οι άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει.

Εκτός από τις απώλειες ανθρώπων, οι φλόγες κατέκαψαν και πολιτιστικούς θησαυρούς, όπως την ιστορική ινδοσυκιά της Λαχέινα, ενός δέντρου που έστεκε στο σημείο όπου βρισκόταν κάποτε το παλάτι του βασιλιά Καμεχαμεχά Γ΄, τον 19ο αιώνα. Περισσότερα από 270 κτίσματα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ανέφερε η εφημερίδα Honolulu Star-Advertiser, επικαλούμενη αναφορές από τις υπερπτήσεις της Πολιτικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής του Μάουι.

Νωρίς το πρωί σήμερα περίπου 11.000 σπίτια και επιχειρήσεις ήταν ακόμη χωρίς ρεύμα στο Μάουι, ένα νησί με 165.000 μόνιμους κατοίκους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει γεννηθεί στη Χαβάη, ανάρτησε στην πλατφόρμα X έναν υπερσύνδεσμο προς μια οργάνωση αρωγής για τους πληγέντες. «Είναι δύσκολο να βλέπω κάποιες από τις εικόνες που έρχονται από τη Χαβάη, μια περιοχή τόσο ξεχωριστή για πολλούς από εμάς», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η πρώην πρώτη κυρία, η Μισέλ Ομπάμα, «σκέφτονται εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους ή που η ζωή τους ανατράπηκε».

It’s tough to see some of the images coming out of Hawai’i — a place that’s so special to so many of us. Michelle and I are thinking of everyone who has lost a loved one, or whose life has been turned upside down.

If you’d like to help, you can do so here.…

— Barack Obama (@BarackObama) August 10, 2023