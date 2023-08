Η Χαβάη έχει παραδοθεί στο έλεος της φωτιάς, η οποία -με τη συνδρομή των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στον Ειρηνικό απόρροια του τυφώνα Ντόρα- συνεχίζει το καταστρεπτικό έργο του.

Οι φλόγες έχουν ήδη ισοπεδώσει την εμβληματική πόλη Λαχέινα του Μάουι και 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές Αρχές. Δεκάδες άλλοι είναι εκείνοι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και δέχονται τις περιποιήσεις του προσωπικού.

Στην πύρινη λαίλαπα έχουν παραδοθεί εκατοντάδες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

«Περιμένουμε βροχή, μερικές φορές περιμένουμε πλημμύρες», είπε. «Δεν περιμέναμε ποτέ σε αυτήν την ημερομηνία ότι ένας τυφώνας που δεν είχε αντίκτυπο στα νησιά θα προκαλούσε τέτοιου είδους πυρκαγιές», ανέφερε η αναπληρώτρια κυβερνήτης, Σίλβια Κουκ.

Παρέμβαση και της κεντρικής διοίκησης, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να δίνει εντολή για την αποστολή άμεσης βοήθειας στην προσπάθεια κατάσβεσης και τη χρήση όλων των ομοσπονδιακών πόρων. Από τις ΗΠΑ έφυγεαν κιόλας ελικόπτερα Black Hawk που παρέχονται από το τμήμα των Πεζοναυτών.

Ο εκπρόσωπος της κομητείας του Μάουι, Μαχίνα Μάρτιν, μετέφερε στο USA TODAY πως εκτός της Λαχέινα η φωτιά έχει πλήξει και την περιοχή Κούλα, μια κατοικημένη περιοχή στην ενδοχώρα.

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn

— ABC News (@ABC) August 9, 2023