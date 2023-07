Το Only Murders in the Building, η αγαπημένη σειρά μυστηρίου των Steve Martin και John Hoffman επιστρέφει εμμέσω καλοκαιριού για τρίτη σεζόν στο Hulu σε λιγότερο από ένα μήνα. Η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της υποψήφιας για Emmy σειράς φέρνει άλλο ένα μυστήριο κάτω από τον μεγενθυντικό φακό του αγαπημένου μας podcast τρίο και, όπως είναι αναμενόμενο, ο Charles, η Mabel και ο Oliver θα επιδωθούν για άλλη μια φορά στην επίλυσή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

Καθώς η ημερομηνία κυκλοφορίας της τρίτης σεζόν πλησιάζει (08/08), το Only Murders in the Building κυκλοφόρησε την πρώτη επίσημη αφίσα, στην οποία εμφανίζονται ο Steve Martin, ο Martin Short και η Selena Gomez με φόντο που θυμίζει Broadway και την όλο υπονοούμενο φράση: «Η δολοφονία μπορεί να αναστείλει την παράσταση».

Οι δύο προηγούμενες σεζόν ήταν άκρως απολαυστικές, με την πλοκή να γίνεται όλο και πιο συναρπαστική σε κάθε επεισόδιο και το χιούμορ να ρέει άφθονο. Η σειρά είχε αναμφίβολα σημαντική επιρροή στο είδος της κωμωδίας μυστηρίου και οι θαυμαστές της τάχθηκαν αμέσως στο πλευρό της τριάδας των ερασιτεχνών ντετέκτιβ-podcasters μόλις έκανε το ντεμπούτο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

Η επερχόμενη σεζόν θα συνεχίσει ακριβώς από εκεί που μας άφησε η δεύτερη σεζόν. Στην τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου, ο Paul Rudd έκανε ένα cameo ως ο ηθοποιός του Broadway Ben Glenroy, ο οποίος πεθαίνει επί σκηνής φέροντας σημάδια δηλητηρίασης μετά από μια έντονη σκηνή με τον Oliver στα παρασκήνια, καθιστώντας τον τελευταίο τον κύριο ύποπτο στην επερχόμενη σεζόν. Με όλο το τραγούδι και το χορό που προμηνύουν τα παρασκηνιακά teaser, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι η σκηνή του Broadway θα αποτελέσει το φόντο αυτής της σεζόν, καθώς επίσης και ότι θα δούμε μια πληθώρα νέων χαρακτήρων.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα δούμε στην τρίτη σεζόν είναι οι Meryl Streep, Amy Ryan, Jane Lynch, Andrea Martin, Tina Fey, Ryan Broussard, Jayne Houdyshell καθώς και η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, Ashley Park, και ο Jesse Williams του Grey’s Anatomy.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

Και οι δύο σεζόν του Only Murders in the Building προβάλλονται αυτή τη στιγμή στο Hulu. Η 3η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου.