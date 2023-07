Το πρωτοσέλιδο της Wall Street Journal την περασμένη Παρασκευή τιμούσε ένα τραγικό ορόσημο: την 100ή ημέρα της παράνομης κράτησης του Έβαν Γκερσκόβιτς.

Ο δημοσιογράφος της WSJ συνελήφθη σε ένα εστιατόριο στη Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας τον Μάρτιο, ενώ βρισκόταν σε αποστολή και κατηγορείται για κατασκοπεία από τις ρωσικές αρχές – κατηγορίες που ο ίδιος και η αμερικανική κυβέρνηση έχουν απορρίψει επανειλημμένα.

«Η άδικη σύλληψή του είναι μια χυδαία παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου που έχει εκτεταμένες συνέπειες για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και για τις κυβερνήσεις και τις δημοκρατίες», έγραψε η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Έμα Τάκερ σε μια επιστολή προς τους αναγνώστες την Παρασκευή, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να μοιράζονται την ιστορία του Γκερσκόβιτς και ενημερώσεις για την κατάστασή του.

Today’s @WSJ has a wrap to commemorate our colleague Evan Gershkovich who has been wrongfully imprisoned for 100 days. This is how it looked on door steps across America. #IStandWithEvan pic.twitter.com/3M4yUJ86qu

— Annie Linskey (@AnnieLinskey) July 7, 2023