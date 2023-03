Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας πέρασε χειροπέδες στον ανταποκριτή της Wall Street Journal, Ίβαν Γκερσκόβιτς για κατασκοπεία υπέρ της Ουάσινγκτον.

Η FSB σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει ότι ο ανταποκριτής της Wall Street Journal, Ίβαν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

In #Yekaterinburg, The Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich disappeared, local media reports.

The journalist went to the city to write an article about the recruitment of local residents in the #Wagner PMC. pic.twitter.com/uG43rnJ2If

