Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το πλήρωμα του τουριστικού υποβρυχίου «Titan» το οποίο πραγματοποιούσε περιήγηση κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού. Ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων είναι καθ’ οδόν ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό του τουριστικού βαθυσκάφους τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ κατευθυνόταν προς το ναυάγιο του Τιτανικού. Το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του βαθυσκάφους, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

Το Victor 6000 αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να παράσχει βοήθεια. Το οξυγόνο στο αγνοούμενο βαθυσκάφος αναμένεται ότι θα τελειώσει το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα (μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

Την πορεία του «Atalante» προς τον τόπο των ερευνών καταγράφει το MarineTraffic. Γύρω στις 12, το γαλλικό σκάφος βρισκόταν περίπου 189 ναυτικά μίλια μακριά απο το «Polar Prince», το πλοίο από το οποίο «απελευθερώθηκε» το «Titan» για να καταδυθεί στο ναυάγιο του Τιτανικού.

📢Important update! MarineTraffic has taken your requests to heart. We’re pleased to announce that we’ll be making all positional data, including satellite positions, available for free for the Polar Prince in the ongoing search & rescue mission near the #Titanicwreck. pic.twitter.com/mUyMEjQk9Y

— MarineTraffic (@MarineTraffic) June 21, 2023