Το διαθέσιμο οξυγόνο στο τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε επιβαίνοντες – το οποίο αγνοείται από την Κυριακή στον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού – επαρκεί για «άλλες 40 ώρες», εκτίμησε σήμερα η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βοστόνη, ο υποπλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ τόνισε πως μέχρι στιγμής οι έρευνες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν αποβεί άκαρπες.

«To date those search efforts have not yielded any results»

Captain Jamie Frederick from US Coast Guard gives update on search efforts to find the missing Titanic subhttps://t.co/R9hyytHqlj pic.twitter.com/NYkWv1cFou

