Μπορεί να ακούστηκαν ήχοι από το υποβρύχιο Titan αλλά οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν το έχουν εντοπίσει όπως αναφέρει στο Twitter η Αμερικανική Ακτοφυλακή.

«Καναδικά αεροσκάφη P-3 εντόπισαν υποβρύχιους θορύβους στην περιοχή έρευνας. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις ROV μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων. Αυτές οι έρευνες ROV απέδωσαν αρνητικά αποτελέσματα» ανέφερε συγκεκριμένα.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023