Η υπερβολική χρήση των social media κατά την παιδική κι εφηβική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ Vivek H. Murthy σε συμβουλευτική έκθεση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Στην 25σέλιδη έκθεση, ο Murthy δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να πούμε με σιγουριά αν και κατά πόσο τα social media είναι «επαρκώς ασφαλή» για τα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή η δήλωση έρχεται εν μέσω μιας εντεινόμενης κρίσης ψυχικής υγείας σε εφήβους και παιδιά, καθώς τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης στους εφήβους συνεχίζουν να αυξάνονται κατακόρυφα.

