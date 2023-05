Με ανάρτηση τους στο Twitter οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές ευχήθηκαν καλή τύχη στο ΠαΣοΚ εν όψει των εθνικών εκλογών της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση τους οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι οποίοι επέλεξαν να τη συνοδεύσουν με μία φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρουν: Ευχόμαστε στο αδερφικό κόμμα μας, το ΠΑΣΟΚ, καλή επιτυχία στις Εθνικές εκλογές αυτής της Κυριακής στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ θα ηγηθεί του αγώνα για μια δικαιότερη χώρα, αγωνιζόμενο για κοινωνική δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια και προοπτικές για όλους τους Έλληνες.

🇬🇷🌹We wish our sister party @pasok good luck in this Sunday’s general election in #Greece. PASOK/ KinAl will lead the fight for a fairer country, striving for social justice, transparency, meritocracy, dignity, and perspectives for all Greeks. pic.twitter.com/YpdsSSKW1H

